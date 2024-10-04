Erdek'te 207 Kiloluk Dev Orkinos Yakalandı - Son Dakika
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Erdek'te 207 Kiloluk Dev Orkinos Yakalandı

Balıkesir Erdek'te avlanan 207 kiloluk dev orkinos, balıkçılara ve turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

04.10.2024 23:57
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Erdek'te yakalanan 207 kiloluk dev orkinos sahile çıkarıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde unutulmaz bir balıkçılık başarısına imza atıldı. Denizlerin usta balıkçıları, adeta efsanelere konu olacak bir av gerçekleştirerek tam 207 kiloluk dev bir orkinosu Erdek'in mavi sularından çıkarmayı başardı. Sahil kenarındaki operasyon, çevredeki balıkçılar ve tatilciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Römorka sığmadı

Avlanan orkinosun büyüklüğü o kadar fazlaydı ki, taşıma için hazırlanan römorka bile sığmadı. Devasa balık, sadece ağırlığıyla değil, boyutlarıyla da görenleri hayrete düşürdü. Sahile çıkartıldığında izleyenler, bu tarihi anı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmak için yarıştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Erdek'te tatil yapan yerli ve yabancı turistler, böylesine olağanüstü bir anı yakalamanın heyecanını yaşarken, bölgedeki balıkçılar da tarihi bir avın tanıkları oldu. Balık tutkunları, denizlerin böylesi dev bir canlıyı barındırmasına şaşırarak, Erdek'in verimli sularının bir kez daha önemini gözler önüne serdiğini belirttiler.

Devasa orkinos, yalnızca boyutlarıyla değil, bölgenin balıkçılık tarihinde de önemli bir iz bıraktı. Balıkçılar, böyle büyük bir avın nadir olduğunu ifade ederek, Erdek'in balıkçılık potansiyelinin bir kez daha kanıtlandığını vurguladı. Bu efsanevi av, yalnızca yerel halk arasında değil, balıkçılık dünyasında da uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Erdek'teki bu unutulmaz avın ardından, 207 kiloluk dev orkinos Mustafa Çetin, Yüksel Usta, Hasan Özkahraman ve Erdem Kandur'un işlettiği restoranın müşterilerine sunuldu. Restoranın dört ortağı, denizlerdeki hünerlerini sadece avlamakla kalmayıp, bu devasa orkinosu özenle hazırlayarak misafirlerine servis etti. Müşteriler, bu nadir ve görkemli balığı tatma fırsatı buldu. Orkinosun sunumu, restoranın adını kısa sürede duyurmasına ve balık severlerin ilgisini çekmesine katkı sağladı.

Olta balıkçılığı ile yakalanan 207 kiloluk dev orkinos, hem avıyla hem de tadıyla Erdek'in tarihinde unutulmaz bir yer edindi.

Kaynak: İHA

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