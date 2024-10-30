Erdemli'de Cumhuriyet Coşkusu: 10 Bin Kişi Meşaleli Yürüyüşte Buluştu - Son Dakika
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Erdemli'de Cumhuriyet Coşkusu: 10 Bin Kişi Meşaleli Yürüyüşte Buluştu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen meşaleli bayrak yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kadın mehteran eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar sürdü ve gece havai fişek gösterisiyle sona erdi.

30.10.2024 06:39  Güncelleme: 06:46
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Mersin Erdemli'de binlerce kişi meşaleli bayrak yürüyüşüne katıldı

Kadın mehteran eşliğinde yaklaşık 10 bin kişi meşale ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan, sahildeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü

MERSİN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Mersin'in Erdemli ilçesinde binlerce kişi meşaleli bayrak yürüyüşüyle kutladı.

Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında kadın mehteran eşliğinde yaklaşık 10 bin kişi meşale ve bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan, sahildeki Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü. Bir elinde bayrak diğer elinde meşalelerle yürüyen vatandaşlar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Gecenin sonundaki havai fişek gösterisi görsel şölene dönüştü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün Edemli'mizde Cumhuriyet Meydanı'ndan Devlet Bahçeli Meydanı'na ellerimizde bayraklarla, meşalelerle birlikte yürüdük. Tabi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize hediye ettiği Cumhuriyeti korumak, emanete sahip çıkmak için Erdemlili vatandaşlarımızla birlikte, binlerce vatandaşımızla yürüdük. Halkımızın coşkusunu görüyorsunuz. Erdemli bir Yörük şehri. Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörükler her zaman Cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Bu emaneti sonsuza kadar Erdemlili hemşerilerimizle birlikte koruyacağız" dedi.

Yürüyüşe katılan gençlerden Eda Ülkü, Cumhuriyet genci olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Şu an çok gururlu ve mutlu hissediyorum kendimi. Yürüyüş mükemmel ilerliyor. Herkes gerçekten gurur içinde. Muhteşem bir şekilde burada bulunuyor, harika bence" diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını dile getiren Berra Döner'de, "En başta Cumhuriyetimizi kurup, bize bu zevki yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'e sonra burada bu mutluluğumuzu bizimle birleştiren, bir araya gelmemizi sağlayan belediye başkanımıza ve Erdemli halkına teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıyla birlikte yürüyüşe katılan Celal Döner ise, "Cumhuriyetimizin 101. yılında çok güzel bir yürüyüş oldu. Çok kalabalıktı. Gazi Mustafa Atatürk'e Cumhuriyet'i bize armağan ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erdemli\'de Cumhuriyet Coşkusu: 10 Bin Kişi Meşaleli Yürüyüşte Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de Cumhuriyet Coşkusu: 10 Bin Kişi Meşaleli Yürüyüşte Buluştu - Son Dakika

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