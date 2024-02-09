Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP alaca karanlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP alaca karanlık siyasetinin içine girmiş durumda. Bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alaca karanlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Salondakilere, "31 Mart akşamına hazır mısınız? Gümbür gümbür geliyor musunuz? Madem ki kefeni giydik o zaman gereğini yapacağız" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla 'Belediyeler Meydan Muharebesi' yaşanmaktadır. CHP'nin acemi genel başkanı, aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu, 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor.

Biz Bay Kemal ile en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamazsak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bunlar Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aynı durumu yaşamaması için dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alaca karanlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan, ihanet üzerinde yükselen alaca karanlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Muhalefet partisine oy verenlerin de bu tablodan rahatsızlık duyduğunu belirten, Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki seçimler, şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşmasının yanında CHP'de taşların yerine oturmasına da yardımcı olacaktır. Tabii biz bunların hepsine siyasetin cilvesi diye bakıyor, asıl olarak işimize odaklanıyoruz. Ülkemizi nasıl 2023 hedeflerine dayalı orta ve uzun vadeli programlarla bugüne getirdiysek Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da geleceğe taşıyacağız. Hep söylediğimiz gibi bizim her alanda hayata geçirecek daha çok eserimiz, milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz var."

"Türkiye'yi seçkin bir yere ulaştırana kadar gece gündüz çalışacağız"

Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında, seçkin bir yere ulaştırana kadar gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Terör örgütlerini üzerimize salsalar da sinsi tuzaklarla önümüzü kesmeye kalksalar da bizi yolumuzdan çeviremeyecekler." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İktidarlarımız dönemi boyunca önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek, çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da biz hal yoluna koyacağız. Bu konuda bizimle yarışacak vizyonu, programı, projesi olan hiçbir parti ve ekip yoktur. Önlerine 3 keçi katsanız, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini de kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir."

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girilen yerlerde gerek AK Parti adayları gerekse MHP adayları için aynı samimiyet ve fedakarlıkla çalışacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan sizlere takdim edeceğim her anınızda hep yanınızda olacak birleşik belediye başkan adaylarımızla 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın bayrağını zirveye dikeceğiz." diye konuştu.

Notlar

Toplantının yapıldığı salonda "Anayız, bacıyız, kadınız, Antalya'nın altın çağına hazırız, kararlıyız", "Antalya'nın altın çağı başlıyor" pankartı ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 19 ilçe belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, milletvekilleri, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de katıldı.

(Bitti)