Erdoğan'dan Gazze ve Senegal Mesajı - Son Dakika
Erdoğan'dan Gazze ve Senegal Mesajı

07.08.2025 19:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ikili anlaşmaların imzalanmasının ardından Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Sonko'yu Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, Afrika kıtasında kilit role sahip, dost ve kardeş ülke Senegal ile ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi geçen yıl ekim ayında Türkiye'de misafir ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ziyaretle, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edilmesiyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, maden, ulaştırma, tarım ve balıkçılık alanlarında işbirliği imkanlarını Sayın Sonko ile ele aldık. Ayrıca, imzalanan belgelerle işbirliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık."

"Senegal'de 100'e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor"

Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli aşamalar kaydedildiğini vurgulayan Erdoğan, "Ticaret hacmimizi ilk aşamada 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Senegal'de 100'e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor. Şirketlerimizin Senegal'deki yatırımları ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk firmalarının Senegal'in kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde birçok projeyi başarıyla tamamladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı kapsamında da şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Kamu kesimi olarak da uzmanlık kuruluşlarımız aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımına açığız. Bu vesileyle hem Sayın Faye hem de kardeşim Sonko'yu ekonomideki başarılı yönetimleri için tebrik ediyorum. Senegal'in bu yıl iki rakamlı büyüme oranlarını yakalamasını temenni ediyorum. Sayın Sonko'nun bu ziyaretinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na iştirakinden de hayırlı neticeler alınacağından eminim."

"Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika kıtasını yok sayamaz"

Erdoğan, görüşmelerde güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları da değerlendirdiklerini aktararak, "Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki dayanışmamızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Senegal makamlarına, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine verdikleri destek için teşekkür eden Erdoğan, "Burada şunu da altını çizerek söylemek isterim. Afrika kıtası genç insan kaynağı, dinamizmi ve zenginlikleriyle halen tam keşfedilmemiş güzellikleriyle içinde bulunduğumuz asrın parlayan yıldızıdır. Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika kıtasını yok sayamaz, bu muhteşem coğrafyaya sırtını dönemez." ifadelerini kullandı.

"Biz Afrika kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kıtayla kökleri 10. yüzyıla uzanan köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var. Türkiye için Afrikalı kardeşleriyle münasebetlerini ilerletmekten daha doğal, bundan daha doğru bir politika olamaz. Her kim Türkiye-Afrika ortaklığını eleştiriyorsa, ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma örnek teşkil ediyor"

Senegal Başbakanı Sonko ile Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur ve kararlı duruşunu hep takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal elini taşın altına koymuş, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişimlere her zaman destek olan Senegal, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi başkanlığını da 1975 yılından bu yana yürütüyor. Dolayısıyla bugün benzer görüşlere sahip iki Müslüman kardeş ülke olarak, uluslararası ve bölgesel platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır."

Kaynak: AA

