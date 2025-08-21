Erdoğan Macron'la Barış Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan Macron'la Barış Görüşmesi Yaptı

21.08.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış sürecinden Gazze'deki son duruma kadar hem gündemdeki hem de ikili ilişkiler marjındaki pek çok konuyu etraflıca istişare ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim. Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi. Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Washington, Politika, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi, Savunma, Alaska, Fransa, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Macron'la Barış Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü Kaybolduktan 30 yıl sonra aynı kıyafetlerle geri döndü
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 yaralı
Kadıköy’de sessiz gece Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Fenerbahçe’nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı Fenerbahçe'nin gol beklentisi taraftarları çıldırttı
Kerem Aktürkoğlu’ndan maç içinde olay hamle Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kerem Aktürkoğlu’nun transferi iptal mi oldu Mourinho açıkladı Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler İtalya-İsrail maçı öncesi talep: Men edilsinler
“Babacan yargıç“ Frank Caprio hayatını kaybetti "Babacan yargıç" Frank Caprio hayatını kaybetti

18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 20:01:25. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan Macron'la Barış Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.