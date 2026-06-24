Erdoğan: NATO Zirvesi'nde transatlantik bağ güçlenecek

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ikili görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Nawrocki ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik, atacağımız müşterek adımları değerlendirdik" diye konuştu.

Görüşmelerinde, ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine erişilmesinin ardından 15 milyar dolarlık hedef belirlediklerini bildirdi.

Yeni hedef doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili iş birliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir."

"AB ÜYELİK SÜRECİMİZE DESTEĞİN ARTARAK SÜRMESİNİ DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını belirterek, "Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

NATO bağlamındaki gelişmeleri de Nawrocki ile değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, İttifak'ın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz."

Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde, asla gölgede kalmaması gereken hususların başında, Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz."

NAWROCKİ: "YAKLAŞAN NATO ZİRVESİ'NE KATILMA ŞANSIM OLACAK"

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğinin stratejik önemi bulunduğunu ve iki ülke arasındaki iş birliklerinin değişik alanlarda geliştiğini, onlardan birinin de savunma sanayisi alanında olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun asırlara dayandığını dile getiren Nawrocki, "Bugünkü temaslarımız bu tarihi, güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Yaklaşan NATO Zirvesi'ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenmesi nedeniyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konuda görüştüklerini söyleyen Nawrocki, "Polonya ve Türkiye, NATO ittifakı kapsamında çok önemli bir rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim iş birliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. ve bu iş birliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızı güçlendirmektedir" diye konuştu.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, iki ülke arasındaki ticaretin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen hiç durmadan geliştiğini belirterek, ülkesinin ABD'nin davetiyle G20 toplantısına katıldığını söyledi. Türkiye ile Polonya arasındaki önemli başka bir konunun da savunma alanındaki iş birlikleri olduğuna işaret eden Nawrocki, şunları kaydetti:

"Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanları arasında imzalanan savunma kapsamındaki anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında iş birliğini konuştuk. Tabii bu iş birliğinin eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz. Polonyalı askerler, Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bunlar, iş birliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK OLAN NATO ZİRVESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Filistin-İsrail konusuna da değinen Nawrocki, iki devletli çözümü desteklediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatı bulduklarını aktaran Nawrocki, "Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetlerinden de bahsettik. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel şekilde çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da hemfikiriz" dedi.

Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ni dört gözle beklediğini dile getiren konuk Cumhurbaşkanı, "Bu zirvenin çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

İki liderin ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki onuruna resmi akşam yemeği verdi.