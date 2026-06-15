Erdoğan: Türkiye uluslararası diplomasinin kalbi oldu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonunun da arttığını belirterek, "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin bu yıl önemli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapacağını hatırlatan Erdoğan, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun ardından ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi ile Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Erdoğan, kasım ayında ise 197 ülkeden 100 binden fazla katılımcının beklendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisine ev sahipliği yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapılacağını da belirterek, şunları kaydetti:

"Burada şunu dikkatinize getirmek isterim, sadece ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerde değil, Türkiye'nin çekim merkezi olma vasfı yabancı heyet ziyaretlerinde de görülüyor. Özellikle Başkent Ankara'nın diplomasi trafiğindeki konumu her geçen yıl güçleniyor. Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça Ankara'ya ziyarete gelen yabancı heyetlerin sirkülasyonu da artıyor. Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankarası, İstanbul'u ve Antalyası ile artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. Tabii bir de buna Ankara'nın giderek artan nüfusunu ve gelişen sanayisini eklediğimizde şehrimize yapılan her türlü yatırımın değeri anlaşılmaktadır."

Erdoğan, 9 günlük bayram tatili boyunca havalimanlarının tamamında 51 bin 962 uçak trafiğinin gerçekleştiğini, 7 milyon 618 bin yolcuya hizmet sunulduğunu bildirdi.

Esenboğa Havalimanı'nın, 2 bin 557 uçak trafiği ve 382 bin yolcu sayısıyla Türkiye'nin en yoğun dördüncü havalimanı olduğunu ifade eden Erdoğan, "20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı, bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye..." dedi.

"BİR ESERİ DE İHYA ETTİK"

Artan yolcu sayısının, özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem kara yolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi, 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla tamamladık. Pist uzunluğunu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık, banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla, 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk."

NATO ZİRVESİ İÇİN GELECEK KONUKLARA KOLAY ULAŞIM İMKANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca Başkent Havacılık Köprüsü ve bağlantı yollarını da hizmete aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"140 metre uzunluğundaki Başkent Havacılık Köprümüz, yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz, 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere toplam 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO Zirvesi'ne katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanı'mızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor, Rabbim hepsinden razı olsun diyorum."

Önüne gelen esere çamur atmayı, ülkeye ve millete kazandırılan her eseri kötülemeyi marifet zannedenlere ise sadece şunu söylüyorum, 23 senedir hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Eser ve hizmet üretirken kendimizi değil, her zaman şehirlerimizin geleceğini düşündük. İnşallah bundan sonra da Türkiye için çalışmaya, yatırımlarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Unutmayın, 'hizmet eden izzet bulur' anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz."