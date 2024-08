Erdoğan: Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 yıl boyunca 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için çalıştık, ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor." dedi.

Erdoğan, partisinin, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23'üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek revan oldukları millete hizmet yolunda bugün 23'üncü yılı devirdiklerini belirten Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü yaş gününü kutladı.

Erdoğan, 14 Ağustos 2001'den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış parti kurucularına, genel başkanlarına, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine, bakanlara, milletvekillerine ve partinin bugünlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olanlara teşekkür etti.

Binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren, bu büyük yolculuğa eşlik edenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "Rahmet-i Rahman'a kavuşan, bugün aramızda olmayan mensuplarımızı, gönüldaşlarımızı, dava ve yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin." dedi.

En büyük teşekkürü milletin hak ettiğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren bizi aşkla bağrına basan, kuruluşumuzdan bu yana bizi çok güçlü biçimde destekleyen, girdiğimiz her seçimde, karşılaştığımız her sıkıntıda, maruz kaldığımız her saldırıda dimdik yanımızda duran necip milletimin her bir ferdine, şahsım ve partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin mensubu ve hizmetkarı olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Bizlere, Türkiye'ye, Türk milletine ve tüm insanlığa hizmet etme imkanını bahşeden ve bu güzelliği yaşatan Rabb'imize sonsuz hamdediyoruz. AK Parti'nin 23'üncü yaşının, ülkemize, milletimize, demokrasimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

"Ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik"

AK Parti'nin, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi millet tarafından kurulduğunu belirten Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, 14 Ağustos 2001'de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kefenimizi giyerek başlattığımız 'büyük ve güçlü Türkiye' mücadelesinde milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz fakat aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz demiştik. Yine 23 sene önce problemlerin altında ezilen Türkiye'ye, meselelerimiz çözümsüz değildir öz güvenini aşıladık. Türkiye'nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde muhafazakar demokrat kimliğimizle milletimizin ruh köküne sadık kalarak ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılandık. 7'den 70'e, toplumun her kesiminden muazzam bir teveccüh gördük. Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik."

"Görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız"

Milletin AK Parti'de yıllar sonra kendini gördüğünü, kendi değerlerini temsil eden samimi, liyakatli, gayretli ve Türkiye sevdalısı kadroları bulduğunu ifade eden Erdoğan, "Kuruluşumuzun üzerinden yalnızca 14 ay geçmişken, aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu, işte bu yüce ruhla üstlendik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız. Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil tam tersine ne kadar büyük olursa olsun meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz. Aşkla çalışan yorulmaz, bize yorulmak, pes etmek yakışmaz diyoruz." diye konuştu.

"Oyunları bozarak bugünlere geldik"

Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını, yol boyunca nice badireler atlattıklarını, kendilerini hizmetten, çalışmaktan, üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduklarını, sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettiklerini kaydeden Erdoğan, Ankara'nın göbeğinde "Ordu göreve" pankartları açarak alenen darbe çığırtkanlığı yapıldığını belirtti.

Gazete kupürleri marifetiyle AK Parti'yi kapatmaya kalktıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"367 diye bir şey uydurarak Meclis'in iradesine ipotek koymak istediler. Cumhuriyet mitingleriyle insanımızı kışkırttılar, Gezi olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKP/C'sine varıncaya kadar yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17/25 Aralık'ta emniyet yargı teşkilatlarımıza sızan haşhaşileri, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hainleri kullanarak, milletin iradesine çökmeye kalkıştılar.

Her seçim döneminde sandığın itibarına gölge düşürmek, kitleleri karşı karşıya getirmek için sayısız yola başvurdular. Türkiye ne zaman kendini toparlasa, ne zaman ekonomide kabuğunu kırmaya çalışsa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Şunu bugün bir kez daha memnuniyetle ifade etmek isterim, 14 Ağustos 2001 tarihinde büyük bir heyecanla yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şimdi bugün, partimiz 23. yaşını kutluyor. Kasım ayında, kesintisiz iktidarımız 22 yılı doldurmuş olacak."

"Milletimiz çok iyi biliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılı iktidarda olmak üzere 23 yılın her safhasını iş yapmakla, hizmet ve eser üretmekle, milletin dertlerine derman bulmakla geçirdiklerini belirterek, "23 yıl boyunca 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için çalıştık, ter döktük. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor." dedi.

Erdoğan, yurt dışındaki gurbetçilerin, memleketlerine her gelişlerinde Türkiye'de yaşanan devasa değişime bizzat şahitlik ettiğini söyledi.

Emekliler, memurlar, işçiler, sanayiciler ve kadınların Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi hamlelerinin en yakın tanığı olduğunu belirten Erdoğan, "Gönül coğrafyamızdaki mazlum ve mağdurlar, son 23 yılda güçlenen, kadim değerleriyle barışan Türkiye'nin ne demek olduğunun idrakindedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini vicdanına koyup objektif değerlendirmeler yapan hemen herkesin, AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim ettiğini anlattı.

