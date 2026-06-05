Ereğli'de Kayıp Genç Cinayeti Duruşması Başladı - Son Dakika
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Ereğli'de Kayıp Genç Cinayeti Duruşması Başladı

Ereğli\'de Kayıp Genç Cinayeti Duruşması Başladı
05.06.2026 22:35
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Dinçer Arslan'ın cinayet şüphelisi iki arkadaşı, duruşmada birbirini suçlayarak savunma yaptı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kayıp ihbarından 43 gün sonra darbedilerek öldürülüp, çuvalla gömülmüş halde cesedi bulunan Dinçer Arslan'ın (26) tutuklu cinayet şüphelisi arkadaşları Abdül Halim Baran (34) ile İsmail Çetin'in (29) yargılanmasına başladı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar, birbirini suçlayarak Arslan'ı diğerinin darbederek öldürdüğünü ve gömdüğünü iddia etti.

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan'ın, son olarak arkadaşları Abdül Halim Baran ve İsmail Çetin ile birlikte olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, alkol aldıkları sırada kavga ettikleri Dinçer Arslan'ı öldüğünü fark edince Aktaş Tepesi'ne gömdüklerini itiraf etti. Arslan'ın cesedi kayıp ihbarından 43 gün sonra bölgede çuvalla gömülü olarak bulundu. Adliyeye sevk edilen Arslan'ın cinayet şüphelisi 2 arkadaşı, tutuklandı. Baran'ın eşi A.B. de olay anında evde bulunduğu gerekçesiyle 'suç delillerini gizleme' suçundan tutuklansa da hamile olduğu gerekçesiyle daha sonra tahliye edildi.

'KIZ SANA BAKMAZ' DEDİĞİ İÇİN SALDIRDI İDDİASI

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada 3 sanık ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Abdül Halim Baran, İsmail Çetin ile birlikte Dinçer Arslan'ın evinde alkol aldıklarını, eşi ile birlikte Dinçer Arslan arasında bazı sıkıntılar olduğunu ve bu sorunu çözdüklerini ifade etti. Alkol almaya devam ettikleri sırada İsmail Çetin'in kız arkadaşının fotoğrafını Dinçer Arslan'a gösterdiğini ve Arslan'ın "Bu kız sana bakmaz" dediğini, bunun üzerine İsmail Çetin'in sinirlenerek Arslan'a saldırdığını öne sürdü. Çetin'in önce şişeyle vurmak istediğini, ardından yere düşen Dinçer Arslan'ı yumruklamaya devam ettiğini kendisinin ise ayırmak için hamle yaptığını iddia eden Baran, Çetin'in Dinçer Arslan'a şuuru gidene kadar vurmaya devam ettiğini söyledi.

'SİLAH ÇEKEREK YARDIM ETMEYE ZORLADI'

Yaşanan arbedede Dinçer Arslan'ın kendisine gelmesinin ardından evden ayrıldıklarını, ancak gece boyunca uyuyamadığı için yeniden eşi ve İsmail Çetin ile Dinçer Arslan'ın evine gittiklerini söyleyen Baran, eve girdiklerinde ise Dinçer Arslan'ın hayatını kaybettiğini gördüklerini, olay yerinden kaçmak istediğini ancak İsmail Çetin'in kendisine silah çekerek tehdit ettiğini ileri sürdü. Baran, " 'Seni de, eşini de, çocuğunu da öldürürüm' dedi. Bu yüzden korktum. Mecburen yardım etmek zorunda kaldım" diyerek kendisini savundu. Cesedin çuvallanması, taşınması ve gömülmesi işlemlerini İsmail Çetin'in yaptığını öne süren Baran, kendisinin cesede dokunmadığını ifade etti. Dinçer Arslan'ın eşine yönelik herhangi bir sarkıntılıkta bulunmadığını da belirten Baran, "Rahmetli namuslu ve dürüst bir adamdı. Eşime yönelik herhangi bir davranışı olmadı" ifadelerini kullandı.

BARAN'I SUÇLADI

Savunması için söz verilen İsmail Çetin, Baran'ın söylediği her şeyin yalan olduğunu söyledi. Abdül Halim Baran'ın cezaevi firarisi olduğu dönemlerde kendisinin yanında kalmak istediğini, Dinçer Arslan'ı da olay günü ilk kez gördüğünü anlattı. Abdül Halim Baran ile aralarında geçmiş dönemde husumet bulunduğunu ancak olaydan kısa süre önce barıştıklarını dile getiren Çetin, Baran'ın yanında uyuşturucu madde bulunduğunu ve bunu kullandığını iddia etti. Olaydan bir gün sonra Baran'ın kendisini alkol almaya çağırdığını, birlikte vakit geçirdiklerini ve daha sonra Dinçer Arslan'ın Gülüç'teki evine gittiklerini anlatan Çetin, Arslan ile ilk kez burada tanıştığını belirtip, bir süre sonra evde gerginlik yaşandığını ve tuvalette bulunduğu sırada sesler duyduğunu söyledi. Sesler üzerine salona geldiğini anlatan Çetin, Abdül Halim Baran'ın Dinçer Arslan'ı darbettiğini gördüğünü öne sürdü. Baran'ın "Benim karıma sarktı, bunu komalık edeceğim" diyerek saldırmaya devam ettiğini ile süren Çetin, Dinçer Arslan'ın karşılık vermediğini, buna rağmen Baran'ın yumruk ve tekmelerle saldırısını sürdürdüğünü söyledi.

KENDİNE GELİNCE UÇAN TEKME ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Çetin, Dinçer Arslan'a su verdiğini ve kendine geldiğinde Baran'ın uçan tekme attığını ve yüzüne defalarca vurduğunu ileri sürdü. Olay sonrasında evden ayrıldıklarını söyleyen Çetin, ertesi sabah kahvaltı sırasında Baran'ın, Dinçer Arslan'ın WhatsApp'a girmediğini söyleyerek tekrar eve gitmeyi teklif ettiğini anlattı.Birlikte yeniden eve gittiklerini belirten Çetin, Baran'ın camdan içeri girdiğini, yaklaşık 20 saniye sonra kapıyı açarak "Adam ölmüş" dediğini iddia etti. Bunun üzerine karakola gitmeyi ve yaşananları anlatmayı teklif ettiğini söyleyen Çetin, Baran'ın bunu kabul etmediğini ve cesedi ortadan kaldırmak istediğini öne sürdü.

CESEDİ KENDİ ARACIYLA TAŞIMIŞLAR

Çetin, cesedin yaklaşık iki gün evde kaldığını, daha sonra Dinçer Arslan'ın evinden alınan kürek ve kazmayla mezar kazıldığını söyledi. Cesedin çuvala konularak Arslan'a ait aracın bagajına yerleştirildiğini anlatan Çetin, Aktaş Tepesi'ne gittiklerini ve burada mezarın Abdül Halim Baran ile eşi tarafından kazıldığını öne sürdü. Kendisinin yalnızca olay yerinde bulunduğunu, cesede müdahale etmediğini dile getirdi.

EŞİNİ SAVUNDU

Duruşma da iki sanık da birbirini suçlarken, Baran'ın 'delil karartma' suçlamasıyla yargılanan eşi A.B., İsmail Çetin'in saldırdığını söyleyip suçlamaları reddetti.

Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verilirken. duruşma tanıkların dinlenmesi için 3 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Kayıp Genç Cinayeti Duruşması Başladı - Son Dakika

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