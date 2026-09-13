Erkan Baş\'tan \'Ailem Güvende\' operasyonlarına tepki

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Ailem Güvende" adıyla yapılan operasyonlara tepki göstererek, "LGBTİ+ yurttaşlarımıza, onların derneklerine, demokratik kitle örgütlerine dönük saldırıları kabul etmiyoruz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır çünkü varolmak suç değildir" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem Güvende" adıyla farklı illerde yürütülen operasyonlara tepki gösterdi. Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Komedyeninden gazetecisine, işçisinden emeklisine, belediyesinden derneğine, şimdi de LGBTİ+ların insanca yaşama ve varolma mücadelesi yürüttüğü mecralara dönük saldırıların ortak noktası şudur: Yolunu Saray'la kesiştirmeyenleri yargıyla, sopayla, sansürle 'terbiye etmek' istiyorlar. Ellerinde olsa 'iktidara muhalif olma' suçunu yasalaştırıp rahatlayacaklar! Bu memleketin her bir yurttaşı, herkesi bağlayan bir hukuk ve karşılıklı saygı çerçevesinde eşit yaşam hakkına sahiptir. LGBTİ+ yurttaşlarımıza, onların derneklerine, demokratik kitle örgütlerine dönük saldırıları kabul etmiyoruz. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır, çünkü varolmak suç değildir!"