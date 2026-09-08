Erkan Baş, Üsküdar\'daki vekillik seçiminde halk iradesinin gasp edildiğini söyledi

(İSTANBUL) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Üsküdar Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini AK Parti adayının kazanmasına tepki gösterdi.

Baş, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda Üsküdar'ı da gasp etmeyi başardılar. 2024 Mart seçimlerinde 39 belediyenin sadece 13'ünü AKP kazanmıştı. Şimdi ikisi kayyum olmak üzere 22'sini yönetiyorlar. Bu belediyelere seçimle gelmiyorlar; hileyle, tehditle, yargı oyunlarıyla çöküyorlar! Bu belediyeleri en fazla birkaç yıllığına zorla yöneteceksiniz. Sonra ne olacak, size oy vermemiş -yine vermeyecek- olan halkı mı tutuklayacaksınız? Vatandaşı ikna odalarına mı alacaksınız? Daha da önemlisi, halk iradesini çalıp galibiyet pozu verirken ar damarınızı çatlatacak kadar iştahınızı kabartan nedir? Bu kadar yüzsüzlük karşılığında ne vadediliyor size? Çocuklarınızı komşularınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Her şeyi geçtik, hiç aile terbiyesi de almadınız mı?"