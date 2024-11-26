Erken doğumlu bebek, hastanede kaybedildi

Güncel

Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - Kocaeli'de 2023 yılının ağustos ayında erken doğum yapan anne, 72 gün yeni doğan bakım ünitesinde kalan bebeği Ediz Yekta'yı kaybetti. Aile konu hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Özel G.Y. Hastanesi'nde görevli doktor M.F. Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan doktor hakkında soruşturma izni istedi. Ancak Bakanlık soruşturma izni vermedi. Aynı doktor hakkında savcılığa yapılan pek çok kez suç duyurusu bulunuyor.

Birgül Oturak, hamileliğinin 28'inci haftasında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Özel G.Y. Hastanesi'nde erken doğum yaptı. Bebeği Ediz Yekta erken doğum sebebiyle solunum sıkıntısıyla yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 72 gün yoğun bakımda kalan bebeğinin "yanlış müdahale" sonucu kaybettiği iddiasında bulunan anne Oturak, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Anne Birgül Oturak, suç duyurusunda, "Oğlum Özel G. Y. Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde doğduğunda yatışı yapıldı. Doğduğunda entübasyona alındı ve 72 gün boyunca hiç entübeden çıkmadı. 28 Ağustos'ta görmeye gittiğimde 1262 gr ve beslenmesi kapalı olduğu halde vefat kilosu 1344 olarak epikriz formunda bildirildi. Hergün 8 cc besleniyordu ve sorduğumda 'entübeden çıkması çok yakın' diyorlardı. Ama sonrasında bebeğimde ani kilo kayıpları başladı, vücudunda şişlikler oluştu ve bana normal olduğu ifade edildi" dedi.

"Bebeğimin beyin kanaması geçirdiğini ve bunun bize söylenmediğini öğrendim"

Anne Oturak, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle özetledi:

"Her gün beslenirken bir anda beslenmesi kesildi. Ben bunu sorduğumda ise 'yenidoğan bebek bunlar olabilir' denildi. Ardından şüphelendim ve raporları başka hemşirelere ve doktorlara gönderdim. Bebeğimin beyin kanaması geçirdiğini ve bunun bize söylenmediğini öğrendim. Ben bunu öğrenince ise 'evet ufak çaplı bir beyin kanaması geçirdi' dendi. Son olarak ise 27 Ağustos'ta e-nabız üzerinden farklı bir yenidoğana gösterdim. Bu doktor bana çocuğumun vücudunda diplokok (hastane enfeksiyonu) olduğunu söyledi ve 'Yüzde 20 yaşama şansı var, ne yap ne et çocuğunu buradan al yoksa ölecek' dedi. Bunun üzerine çocuğumu hastaneden almaya çalıştım. Ancak sevk etmediler. 28 Ağustos'ta oğlum ölmeden bir gün önce hastaneye gittiğimde doktorlar çocuğumun iyi olduğunu ve toparlanacağını söylediler. 29 Ağustos sabahı ise beni hastaneden aradılar, biz ihtimal vermiyorduk hayatını kaybedeceğini, sandık ki bezi falan bitti onun için arıyorlar. Hastaneye gittiğimde bana 'durumu kötüleşti, oğlunu gör' dediler. Ben içeri girdiğimde kalbi atıyordu bebeğimin, hayattaydı. Ben o anda kendimi kaybettim, dışarı çıktım. Sonrasında doktor hayatta olan bebeğim için yanıma gelerek, 'Hayatta olan bebeğim için 'tedaviyi sonlandırıyoruz' dedi. Ben de bunu reddettim. Yaklaşık bir saat sonra doktor 'tedaviyi sonlandırdık' dedi. Sonradan araştırdığımda ise normalde 24 saatte bir kez verilmesi gereken kalp güçlendirici ilacının 2 defa yarım saat içinde verildiğini gördüm. Ama Ediz Yekta'nın o sabahki kalp atışı 130 zaten normal. Neden oğluma bu ilaç verilmiş? Potasyum değerleri epikriz raporunda normal görünmesine rağmen oğluma potasyum yüklemesi yapıyorlar. Bu da ani kalp durmasına neden oluyor ve bebeğim bu yüzden vefat ediyor. Ben savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Ama maalesef bizim ülkemizde adalet çok geç tecelli ettiği için biz soruşturma izni bekliyoruz."

Soruşturma izni istendi, "kusur yok" tespiti yapıldı

Anne Oturak'ın suç duyurusunun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi. Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ise doktor M.F.Ş. hakkında bilirkişi raporu doğrultusunda "Adı geçen hekimin mesleğinin icrası kapsamında yaptığı muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalarda kusuru olmadığı anlaşıldığı" diyerek soruşturma izni vermedi.

Aynı doktor hakkında daha önce de defalarca suç duyurusu yapıldı

"Yenidoğan çetesi' skandalı Anadolu'ya sıçrıyor, Niğde, Sakarya, Kocaeli, Antalya'da ihbar ve şikayetler var" başlıklı haberde yer alan "Niğde'den Kocaeli'ne iki bebek ölümü ve aynı doktor" bölümünde de yine aynı doktor M.F.Ş. hakkında iddialarda bulunulmuştu. Öte yandan Kocaeli'de 2023 yılının mayıs ayında dördüz doğum yapan anne üç bebeğini kaybetmesi ve bir bebeğinin de gözlerinde görme kaybı meydana gelmesinin üzerine aile konu hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Özel G.Y. Hastanesi yönetimi ve yine doktor M.F.Ş. hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme", "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık suç duyurusundan sonra Sağlık Bakanlığı'ndan söz konusu isimler hakkında soruşturma izni istemişti. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bir yıl önce istenen soruşturma iznine hala yanıt vermediği belirtilmişti.