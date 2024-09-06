Erken teşhisle kanseri yendiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erken teşhisle kanseri yendiler

Erken teşhisle kanseri yendiler

İzmir'de kontrol amacıyla aile hekimlerine başvuran Sultan Çelik ve Bayse Alkan, Bornova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde meme kanseri ve rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Erken teşhis sayesinde kemoterapi almadan kanseri yenen iki genç kadın, tedavi sürecini başarıyla atlattı.

06.09.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de kontrol amacıyla başvurdukları aile hekimleri aracılığıyla Bornova Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirilen Sultan Çelik (47) meme kanseri, Bayse Alkan (49) da rahim ağzı kanseri olduğunu öğrendi. Erken teşhis sayesinde birinci evrede kanserle tanışan iki genç kadın, kemoterapi almadan kanseri yendi.

İzmir'de yaşayan Sultan Çelik ve Bayse Alkan farklı tarihlerde kontrol amacıyla aile hekimine gitti. Aile hekimleri, Çelik ve Alkan'ı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında, Aile Hekimliği Türkiye Modeli geliştirilerek 81 ilde uygulanmaya başlanan ve beslenmeden ruh sağlığına, kronik hastalıklardan diş problemlerine pek çok konuda danışmanlık hizmeti veren Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) kapsamında Bornova Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirdi. 2 çocuk annesi tekstil firması çalışanı Çelik'e meme kanseri, temizlik firması çalışanı Alkan'a rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu.

'HASTA DEĞİLDİM'

Kontrol amacıyla gittiğini ve bu sayede mamografi çekildiğini dile getiren Çelik, "12 Mart'ta mamografi çekildi. 13 Mart'ta beni arayıp kötü göründüğünü söylediler. Kontrol amaçlı gitmiştim, hasta değildim. Ultrason çekildi, kanser teşhisi konuldu. İlk evre olduğu için sadece kitle alındı, göğsüm tamamen alınmadı. Şimdi çok iyiyim. İlaç tedavisine başladım. Ancak ikinci, üçüncü evre olsaydı kemoterapi, radyoterapi gerekecekti. Ama şu anda ilk evre olduğu için sadece ilaç kullanıyorum. 6 ayda bir takip edilecek. Kanserden korkmadım. Ameliyat günüm gelene kadar çalışmaya devam ettim. ' Kansermişim' deyip karalar bağlamadım. İşten çıktım, ertesi günü gidip ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.

'KORKULACAK BİRŞEY YOK'

Bayse Alkan ise erken teşhisin her şeyden önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 3 ay önce sağlık ocağına gitmiştim. Benim adıma Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nden (KETEM) randevu alındı. Herhangi bir şikayetim yoktu. Smear testinde çıktı. Teşhisi ilk duyduğumda şok oldum. Birkaç gün ruhen çöküntü yaşadım ama düşündüm ki başarılamayacak bir şey değil ve bunun tedavisi var. Kontrollerimi yaptırıyorum. Önerilirse ameliyatımı olacağım. Tüm kadınlar aksatmadan kontrolünü yaptırsın. Erken teşhis her şeyden önemli. Benim başlangıcıymış. Takiplere devam edeceğim. Korkulacak birşey yok. Günlük yaşamımda sıkıntı yok. Çalışmama bir engel yok ama çaresine bakmasaydım sıkıntı yaratırdı" dedi.

'AİLE HEKİMLERİ İLE DİRSEK TEMASI'

İzmir'deki 9 SHM'den biri olan Bornova Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sorumlu hekimi Dr. Nihal Çakır da SHM'lerin 2017 yılında Türkiye'de aktif olarak hayata geçirilen birimler olduğunu söyleyip, birinci basamak sağlık hizmetleri adı altında hizmet verdiklerini kaydetti. Bireyler hastalığa yakalanmadan önce onlara hizmet verdiklerini anlatan Dr. Çakır, "Biz aile hekimliğiyle hastane arasında olan bir birim gibiyiz. Amacımız sağlığa yatırım yapmak. Yani bireylerin hastalığa yakalanmadan önceki dönemlerinde onlara hizmet vermek istiyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetleri çok kıymetli. Aile hekimleriyle birlikte kol kola, dirsek temasıyla çalışıyoruz. Burada psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişim uzmanına ulaşmak mümkün" açıklamalarında bulundu.

'DAKİKALAR BİLE ÖNEMLİ'

Erkeklerde 50-70 yaş grubunda kolon ve bağırsak kanseri, kadınlarda 50 yaş grubunda kolon kanseri ve 40- 69 yaş grubunda meme kanseri ile Smear testi yöntemiyle rahim ağzı (serviks) kanseri taramaları yaptıklarını anlatan Dr. Çakır, vatandaşların bu konuda biraz daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Dr. Çakır, "Herkesin hizmetlerimizden faydalanmasını istiyoruz. Kompleks çalışmalar yapıyoruz. Diyetisyene gelen danışanımızın fizyoterapist ile de görüşmesini istiyoruz ki sağlıklı duruşu öğrensin. Yeme bozukluğu nedeniyle kilo alıyorsa bir psikolog ile görüşmesini sağlıyoruz. KETEM çalışmalarıyla ilgili her yerde kamu spotları var. Ama vatandaşlar hala duyarsız. Buradaki hizmetlerin hepsi ücretsiz. Niçin yaptırmadıkları ve korktukları soru işareti. Erken evrede yakalanmış bir rahim ağzı kanseri ya da meme kanseri ne kadar sağlıklı görünüyor ama bu hastalar geç dönemde geldiklerinde hayata tutunmaları biraz zor olabiliyor. Erken müdahale ile biz insanımızı hayata katalım istiyoruz. Mamografisi çekilen ve lezyonu olan kişiler de sevk zincirine yönlendiriliyor. Fazla beklemiyorlar. İşlemler hızlı yapılıyor. Aradığımızda gelemeyeceğini söyleyen kişiler oluyor. Oysa ki hasta ve gelmeleri lazım. Günler, saatler hatta dakikalar bile önemli. Tedaviye ivedilikle başlanması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erken teşhisle kanseri yendiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erken teşhisle kanseri yendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement