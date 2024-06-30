Ermenek\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını rüzgarın etkisini yitirmesiyle gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün saat 09.30 sıralarında çalılıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi, havadan helikopter ve uçakla destek sağlandı. Orman yangınını kontrol altına almak için 3 helikopter, 1 uçak, 1 dozer, 1 ekskavatör, 14 arazöz 6 su tankeri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile müdahale edildi. Rüzgarın bölgede etkisini yitirmesiyle alevler gece yarısı sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.