150 koyun havasızlıktan öldü

Siirt'in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş'a ait 150 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak öldü.
Eruh ilçesi Karadağ bölgesinde hayvanlarını otlatan Menal Timurtaş, çadır ahıra 16 Aralık akşamı otlamaktan gelen 150 koyununu bıraktı. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giren Menal Timurtaş, 150 koyunun hareketsiz şekilde yattığını gördü.
Timurtaş, jandarmayı arayarak, hayvanlarının havasızlıktan öldüğünü belirtti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Menal Timurtaş'ın ifadesi üzerine olayı tutanak altına aldı.
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