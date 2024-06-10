Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika
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Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı

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Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını duyurdu. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak.

10.06.2024 08:43
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İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprağın altına kalmıştı. Aylar süren çalışmaların ardından son 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ACI HABERİ VALİLİK DUYURDU

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, toprak kayması meydana geldi ve milyonlarca metreküplük toprak geniş bir alanla yayıldı.

Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı. Asli kusurlular arasında global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G de bulunuyor.

Erzincan\'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika
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