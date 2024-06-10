Erzincan\'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı

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İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprağın altına kalmıştı. Aylar süren çalışmaların ardından son 5 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ACI HABERİ VALİLİK DUYURDU

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek.