Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan\'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Kırşehir\'de son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu Kırşehir'de defnedildi. Cenaze törenine aile yakınları, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

25.08.2024 19:52
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Erzincan'da iki tır ve bir otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve çocuğu, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan'da dün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ömer (36), eşi Aysun Fatma (31) ve oğlu Batuhan Cihan'ın (3) cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden akrabaları, gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ömer, Aysun Fatma ve Batuhan Cihan'ın naaşları, Kırşehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, ailenin yakınları, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Hasan K. (32) idaresindeki 71 ACY 134 ve Petr B'nin kullandığı 778 AAV 05 plakalı tırlar ile Eren Ç. yönetimindeki 04 T0 256 plakalı otomobil, dün Erzincan- Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpışmış, Ömer, eşi Aysun Fatma ve oğlu Batuhan Cihan ile Eren Ç. hayatını kaybetmişti.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Ömer Cihan'ın izinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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