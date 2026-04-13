Erzincan\'da 4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 19.15'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4 olduğunu açıkladı. Deprem yerin 7.12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Erzincan'ın yanı sıra Tunceli, Elazığ, Gümüşhane ve Bayburt'ta da hissedildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?