Erzurum Belediye Başkanı öğrencilere iftar hazırlıyor - Son Dakika
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Erzurum Belediye Başkanı öğrencilere iftar hazırlıyor

Erzurum Belediye Başkanı öğrencilere iftar hazırlıyor

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında kent dışından gelen öğrencilere misafir oluyor. Uçar, öğrencilerin evlerinde yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor ve bu ziyaretiyle öğrencilerin gönüllerine dokunuyor. Başkan Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite okumak için Erzurum'a gelen öğrencilere başarılar diledi.

12.03.2024 23:23  Güncelleme: 23:25
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Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, ramazan ayında misafir olduğu öğrencilerin evlerinde yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor.

Uçar, eğitimleri için kent dışından gelen öğrencilere her yıl ramazan ayında geleneksel olarak evlerine misafir oluyor.

Bu kapsamda kentteki bir mahallede üniversite öğrencilerinin kaldığı eve giden Uçar, kendi elleriyle öğrencilere yemek pişirip iftar sofrası hazırlıyor.

Ramazan ayının ilk günlerinde iftarı öğrencilerin evlerinde açan Uçar, bu ziyaretiyle de öğrencilerin gönüllerine dokunuyor.

Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayında iftarı üniversiteli öğrencilerin evlerinde gençlerle yaptıklarını belirterek, "Öğrenci kardeşlerimizle yemek pişirip iftar sofrası hazırladık. Malatya'dan, Trabzon'dan, Sivas'tan, Nevşehir'den, Kayseri'den, Maraş'tan, Kırıkkale'den, Ankara'dan ilimize üniversite okumak için gelen bu gönlü güzel kardeşlerime ömür boyu başarılar diliyorum. Ramazanımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Belediye Başkanı öğrencilere iftar hazırlıyor - Son Dakika

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