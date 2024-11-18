Erzurum'da Daireye Pompalı Tüfekle Ateş Açma Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Daireye Pompalı Tüfekle Ateş Açma Olayı

Erzurum\'da Daireye Pompalı Tüfekle Ateş Açma Olayı

Erzurum'da bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açan 21 yaşındaki Muhammed R.A. ile iki arkadaşı yakalandı. Şüpheli, havaya ateş ettiğini ve sarhoş olduğunu söyledi.

18.11.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da, bir apartman dairesine pompalı tüfekle ateş açan Muhammed R.A. (21) ile yanındaki 2 kişi yakalandı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

Olay, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A., arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak'a geldi. Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D.'nin (23) oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi.

'SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Erzurum, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Daireye Pompalı Tüfekle Ateş Açma Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:24 Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven Narin Güran cinayetinde tüm gizemi çözecek delil: Kanlı eldiven
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:38 Görevi devretmeye hazırlanan Biden’ın son hamlesi Putin’i küplere bindirecek Görevi devretmeye hazırlanan Biden'ın son hamlesi Putin'i küplere bindirecek
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
17:29 Adıyaman’da feci kaza üç can aldı Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
17:25 Sürücü kursu ücretlerine dev zam Sürücü kursu ücretlerine dev zam
17:11 AK Partili Varank’tan ihracı istenen teğmenler için ’’FETÖ’’ benzetmesi AK Partili Varank'tan ihracı istenen teğmenler için ''FETÖ'' benzetmesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 11:14:54. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Daireye Pompalı Tüfekle Ateş Açma Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.