Erzurum\'da eylülde yağış yüzde 47 düştü, ortalama sıcaklık 16,3 dereceye çıktı

Erzurum'da bu yıl eylül ayında hava sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına göre 0,3 derece arttı, yağış miktarı ise yaklaşık yüzde 47 azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2003-2020 yılları arasında şehir merkezinde eylül ayı ortalama sıcaklığı 16 derece olarak kayıtlara geçerken, bu yıl aynı dönemde ortalama sıcaklık 16,3 derece ölçüldü. Geçen yıl ise eylül ayında ortalama sıcaklık 15,6 derece kaydedilmişti.

Uzun yıllar ortalamasında 24 derece olan en yüksek sıcaklık ortalaması bu yıl 24,8 dereceye yükseldi. En düşük sıcaklık ortalaması ise uzun yıllarda da bu yıl da 8,3 derece olarak kaydedildi. Geçen yıl ise en yüksek sıcaklık ortalaması 23,6 derece, en düşük sıcaklık ortalaması ise 7,6 derece ölçülmüştü.

Şehir merkezinde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayında toplam yağış miktarı 25,5 kilogram olurken, bu yıl söz konusu rakam 13,6 kilograma geriledi. Yağış miktarında yaklaşık yüzde 47 azalışın yaşandığı Erzurum'da, yağışlı gün sayısı da uzun yıllarda 4,4 olarak belirlenirken, bu yıl 11 güne çıktı. Geçen yıl ise toplam yağış 20,1 kilogramken, yağışlı gün sayısı 5 olmuştu.

Uzun yıllarda yüzde 47,1 olan ortalama nispi nem miktarı, bu yılın eylül ayında yüzde 51,7'ye ulaşarak artış yaşandı. Geçen yıl bu miktar yüzde 42 ölçülmüştü.

Veriler doğrultusunda Erzurum'da bu yıl eylül ayında sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasına göre yükseldiği, yağışın ise azaldığı belirlendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji mühendisi Ömer Oğuzhan Arabacı, AA muhabirine, müdürlük olarak Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'un hava tahminlerini ve anlık durumlarını takip ettiklerini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Erzurum'un uzun yıllar ortalaması ile bu yılın eylül ayı ortalama verilerini karşılaştıran Arabacı, "Ortalama sıcaklıklara baktığımızda uzun yıllarda eylül ayında sıcaklık 16 derece iken geçen yıl 15,6 derece, bu yıl ise 16,3 derece olmuştur. En yüksek sıcaklık ortalamamıza baktığımızda ise uzun yıllar 24 derece iken, geçen yıl 23,6 derece, bu yıl eylül ayında ise 24,8 derece olmuştur. En düşük sıcaklık ortalamamıza baktığımızda ise uzun yıllar 8,3 derece iken, geçen yıl 7,6 derece ve bu yıl ise 8,3 derece olmuştur." bilgisini verdi.

Arabacı, ortalama güneşlenme sürelerinin ise uzun yıllarda 8,8 saat, geçen yıl 6,6 saat ve bu yıl eylül ayında ise 7,7 saat olduğunu belirtti.

Yağış miktarlarıyla ilgili verileri paylaşan Arabacı, "Toplam yağış miktarımız uzun yıllar eylül ayında 25,5 kilogram iken, geçen yıl 20,1 kilogram, bu yıl ise 13,6 kilogram olmuştur. Toplam yağışlı gün sayısı uzun yıllar verilerimiz 4,4 gün iken, geçen yıl 5 gün, bu yıl ise 11 gün olmuştur." diye konuştu.

Arabacı, eylül ayı ekstrem değerleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Bu yıl en yüksek sıcaklık Erzurum'da 4 Eylül'de 28,8 derece, en düşük sıcaklık ise 8 Eylül'de 1,4 derece olmuştur. Günlük en yüksek yağış miktarımız ise 29 Eylül'de 5,5 kilogram olmuştur. Uzun yıllar değerlerimize baktığımızda en yüksek sıcaklık 1 Eylül 2025'te 33,1 derece, en düşük sıcaklık ise 25 Eylül 2016'da sıfırın altında 1,1 derecedir. Günlük en fazla yağış ise 26 Eylül 2020'de 24,3 kilogram olmuştur."

Verilerle ilgili genel değerlendirmede bulunan Arabacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum'da 2026 eylül ayında sıcaklık mevsim normallerinin 0,3 derece, geçen yılın eylül ayı ortalamasının ise 0,7 derece üzerinde geçmiştir. Erzurum merkeze ait eylül ayı yağışı 13,6 milimetre, normali 25,5 milimetre, 2025 yılı toplam yağışı 20,1 milimetredir. Erzurum merkezde yağışlarda normaline göre yüzde 47 civarında azalma gözükürken, 2025 yılı eylül ayındaki yağışlara göre yüzde 33 civarının altında gerçekleşmiştir. Genel olarak baktığımızda eylül ayı için yağışlı gün sayısı uzun yıllar ortalamasına göre artmışken toplam yağış miktarı azalmıştır."