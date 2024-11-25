Erzurum'da Kar Yağışı İle Ulaşım Aksadı, Okullar Tatil - Son Dakika
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Erzurum'da Kar Yağışı İle Ulaşım Aksadı, Okullar Tatil

Erzurum\'da Kar Yağışı İle Ulaşım Aksadı, Okullar Tatil

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 1133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Valilik, Şenkaya hariç tüm ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, kar temizleme çalışmaları sürdürülüyor.

25.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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ERZURUM'da kar yağışı aralıksız sürerken, çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere 1133 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kar temizleme çalışması başlatırken; Erzurum Valiliği, Şenkaya hariç bütün ilçelerde okulların tatil edildiği duyurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Erzurum'da, dün gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Aralıksız etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler araçları ile yavaş ilerledi. Sabah iş yerine gitmek için aracının üzerinde biriken karı temizleyen Seyit Taber, " Türkiye'ye İstanbul'dan giren kar, memleketi Erzurum'a geldi. Kar, bizim için berekettir" dedi.

KARA YOLLARINDA ULAŞIMDA AKSAMA

Diğer yandan kar yağışı şehirler arası ve şehir içi yollarda ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum- Erzincan, Erzurum- Kars, Erzurum- Bayburt ve Erzurum- Bingöl kara yollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda önlem alan trafik ekipleri, yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı. Yağışın gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Çoğunluğu kırsal mahalle olmak üzere 1133 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve şehir içinde kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda aksama yaşanmaması için sürekli tuzlama ve yol açma çalışması yaptı.

KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun olarak sürüyor. İl merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 3 bin 176 rakımlı Palandöken Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, kayak sezonunun hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi. Kayak merkezinde etkili olan yağış, kayakseverleri de sevindirdi. Erzurum Valiliği, Şenkaya hariç bütün ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kar Yağışı İle Ulaşım Aksadı, Okullar Tatil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kar Yağışı İle Ulaşım Aksadı, Okullar Tatil - Son Dakika
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