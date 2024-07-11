Erzurum'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum\'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Yaralı

Erzurum'da etkili olan sağanak yağışlar sonucunda 8 ilçeye bağlı 29 kırsal mahallede sel felaketi yaşandı. Selde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü. Yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı.

11.07.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da etkili olan sağanak, 8 ilçeye bağlı 29 kırsal mahallede zarara neden oldu. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı sel felaketi sonrası yaraların sarılması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da 2 gün boyunca sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası merkez ve ilçelerde toprak kaymaları yaşandı. Karayazı ilçesinde sağanak, sele yol açtı. Selde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 95 hayvan da öldü. Selde ayrıca birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

Sel suları Tekman ilçesine bağlı Kalaycı, Hamzanlar, Mollamehmet, Dalsöğüt, Pasinler ilçesine bağlı Büyüktuy, Pusudere, Küçüktuy, Yeniköy, Karayazı ilçesine bağlı Sukonak, Dörtpınar, Karaçoban ilçesine bağlı Kopal, Uzundere ilçesine bağlı Sapaca, Çamlıyamaç, Gölbaşı, Cevizli, Seyitefendi, Dikyar, Ulubağ, Gölbaşı, Cevizli, Çağlayan, Oltu ilçesine bağlı Sarısaz, Dikyar, Tortum ilçesine bağlı Pirinkayalar, Horasan ilçesine bağlı Çamlıkale, Kadıcelal, Akçatoprak, Kükürtlü ve Harçlı mahallelerinde hasara yol açtı.

SU TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş'in de incelemede bulunduğu Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında ilgili kurumların katılımıyla toplantı yapıldı. Vali Çiftçi, başkanlığındaki toplantıların ardından selde evleri yıkılan vatandaşlara ilk etapta çadır ve konteyner temin edilirken, temiz su ve kanalizasyon altyapıları yenilendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı için boru ve malzeme desteği ulaştırıldı. Selin yaşandığı bölgelerde su tahliyesi gerçekleştirildi. Selden zarar gören ailelere psiko-sosyal destek çalışmaları yapılırken, Kızılay ekipleri afetten etkilenenler için 20 mutfak seti, 80 battaniye, 80 yatak ve benzeri ihtiyaç malzemelerini bölgeye sevk etti. Yol açma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, elektrik hatlarındaki arızalar giderildi.

10'AR BİN LİRA NAKDİ YARDIM

Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ailelerin ihtiyaçlarına göre gıda paketi, hijyenik malzeme ve 10'ar bin lira nakdi yardımda bulundu. Yaraların sarılacağına dikkat çeken Vali Çiftçi, "Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. İnşallah hep birlikte selin oluşturduğu yarayı saracağız. Vatandaşlarımızın bizlerden ve AFAD'tan gelecek ikazlara uymalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Erzurum, Acil Durum, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement