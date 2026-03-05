Erzurum’da Yerli Patates Tohumları Üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum’da Yerli Patates Tohumları Üretiliyor

Erzurum’da Yerli Patates Tohumları Üretiliyor
05.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum’daki enstitü, 20 yıllık süreçte yerli patates tohumları geliştiriyor ve tarıma katkı sağlıyor.

Erzurum'da patates ıslah ve yüksek kademeli tohumluk üretim çalışmalarının yapıldığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, yerli çeşitler için laboratuvardan seralara kadar 20 yılı aşkın süren bilimsel çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Kentte 1969 yılında kurulan ve 1988'den itibaren de bilimsel çalışmaların yapılmaya başlandığı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yürütülen sertifikalı tohumluk patates üretim çalışmaları, laboratuvardan seraya uzanan uzun bir bilimsel sürecin ardından gerçekleştiriliyor.

Daha önce "Pasinler 92", "Caspar", "Kondor" çeşitlerinin tescil ettirildiği enstitüde, devam eden patates ıslah ve doku kültürü çalışmaları neticesinde 2022-2026 yılları arasında ise "Can", "Mete", "Ata 25", "Kaan", "Cansu" ve "Karsu" isimli yüksek kademeli sertifikalı patates tohumları geliştirildi.

Uzun süren çalışmalarda bölgeye uygun, verimli ve hastalıklara dayanıklı yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Enstitüde, patates ıslah ve yüksek kademeli sertifikalı tohum üretim süreci, tarlada melezlemede başlıyor. Uzman ekipler tarafından laboratuvarda yapılan doku kültürü çalışmaları ile sağlıklı tohumluk üretimleri serada devam ediyor.

Sera aşamasında bitkilerin gelişim performansı, verim potansiyeli ve hastalıklara dayanıklılığı ise yıllarca yakından takip ediliyor. Her aşamada titizlikle yapılan gözlem ve ölçümler sonucunda en uygun adaylar belirleniyor.

Bir sertifikalı çeşidin yolculuğu 20 yılı buluyor

Bir patates çeşidinin geliştirilerek sertifikalı tohum haline gelmesi ise neredeyse 20 yılı buluyor.

Bu süreçte defalarca deneme ekimi yapılıyor, farklı iklim ve toprak koşullarında performans testleri gerçekleştiriliyor.

Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan çeşitler, gerekli tescil ve sertifikasyon işlemlerinin ardından üreticinin kullanımına sunuluyor.

Böylece hem bölge tarımına katkı sağlanıyor hem de yerli ve milli tohum üretimi güçlendiriliyor.

Enstitünün endüstri bitkileri bölüm araştırmacısı Dr. Canan Kaya, AA muhabirine, enstitüde ıslah çalışmalarının birçok safhadan geçtiğini anlattı.

Laboratuvardaki doku kültür çalışmaları sonrası ihtiyaç olan fide sayısının laboratuvar ortamlarında geliştirildiğini ve ardından kontrollü şekilde seralarda ekimi yapıldığını kaydeden Kaya, genelde kış aylarında, iki sezon şeklinde üretim yapıldığını söyledi.

Kaya, "Buradaki hedefimiz de hastalıklardan hariç tohumluk üretimi yapmak ve yüksek kademelerde tohumluk üretimi gerçekleştirmek. Biz burada şu anda süper elit kademede tohumluk üretimi yapıyoruz. Steril ortamda kendi yerli ve milli patates çeşitlerimizin üretimi burada yapılıyor." dedi.

Bölgenin ekolojik koşullarına göre üretiliyor

Yapılan işlemleri anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Patates ıslah çalışmaları en az 15 yıllık bir süreç. Tescil edildikten sonra da laboratuvar çalışmaları en az 2 yıl sürüyor. Ardından da bir 3 yıl da tarladaki çoğaltım aşamaları ya da tohumluk kademeleri dahil edersek en az 20 yıllık bir sürecin ardından, çiftçinin eline sağlıklı tohumluk geçmiş oluyor. Enstitümüz 1988 yılından itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Pasinler 92, Asfar ve Kondor isimli 3 adet çeşit tescil edilmiş ve değişik sertifikalı kademelerde tohumluk üretimleri yapılmış. Daha sonra geldiğimiz süreçte de patates ıslah çalışmalarına paralel olarak doku kültürü çalışmaları da yürütüldü. Bu kapsamda da şimdiye kadar 6 çeşit tescil ettirmiş olduk. Bunlardan Can, Mete, Ata 25, Kaan, Karsu ve Cansu olmak üzere bunlar bölgemiz ekolojik koşullarına uygun patates çeşitlerimiz."

Çeşitlerin tohumluklarının üretildiğini de aktaran Kaya, üreticiye ulaşımı noktasında da çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kaya, "Patates her kesimden insanın özellikle çok değerli bir gıda maddesi. Özellikle fiyat yönüyle de çok caziptir ama tezgahlarda görüldüğü gibi değildir. Gerçekten çok yoğun bir emek istiyor ve çok zaman gerekiyor. Patatesin anavatanı Güney Amerika. Biz buradaki yaptığımız çalışmalarla ülkemizin kendi yerli ve milli patates çeşitlerini geliştiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum’da Yerli Patates Tohumları Üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler
İran’dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar
İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim’i 5 gündür kapalı tutuyor İsrail, İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü Gerçek sonradan ortaya çıktı Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
11:03
Barış Alper için karar verildi Bu parayı getiren alır
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:45:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Erzurum’da Yerli Patates Tohumları Üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.