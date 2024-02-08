Erzurum\'daki 112 Acil Çağrı Merkezi\'nde Asılsız Çağrı Oranı Yüksek

Erzurum'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl yapılan 803 bin 620 çağrıdan yüzde 22,87'si asılsız çıktı.
Vali Mustafa Çiftçi, tüm acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Merkeze ilişkin Vali Çiftçi'ye sunum yapan Ağbayır, çağrı alıcılar ve yönlendiriciler olmak üzere farklı kurumlardan 128 personelle hizmet verdiklerini söyledi.
Çağrı Merkezinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde önemli görevler üstlendiğini anlatan Ağbayır, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen 11 ilimizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki hasarlar, sistemlerindeki olumsuzluklar ve çağrıların aşırı artması nedeniyle deprem bölgesinden gelen çağrılar diğer illerimizde olduğu gibi ilimizde de 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından alındı. 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ve AFAD Acil Mobil Uygulaması üzerinden 45 bin civarında çağrı alınarak İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirildi. Ayrıca depremin 3. gününde merkezimizden görevlendirilen 4 personel, Adıyaman'a kurulan mobil çağrı merkezinde 15 gün görev yaptı."
Ağbayır, ilde geçen yıl 803 bin 620 çağrı aldıklarını belirterek, "Bunlardan 420 bin 323'ü acil sağlık, emniyet, itfaiye, orman, AFAD Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına asıllı çağrı olarak aktarıldı. Diğer çağrıların yüzde 22,87'si asılsız, yüzde 24,82'si ise anonstan kapanan çağrılar oldu. Çağrı alıcı reaksiyon süresi 2023 yılı verilerine göre 1,78 saniye, bu oran 1,99 saniye olan Türkiye ortalamasının altında." değerlendirmesinde bulundu.
Sunumun ardından çağrı merkezi, kriz merkezi, Güvenlik Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve kamera izleme odalarında incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, çalışanlara başarı diledi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'daki 112 Acil Çağrı Merkezi'nde Asılsız Çağrı Oranı Yüksek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?