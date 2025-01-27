Erzurum İspir'de Yangın: 10 Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Erzurum İspir'de Yangın: 10 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum İspir\'de Yangın: 10 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Erzurum'un İspir ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişik evlere sıçrayarak 10 evi, 5 ahırı ve 3 depoyu kullanılamaz hale getirdi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

27.01.2025 14:18  Güncelleme: 14:24
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ERZURUM'un İspir ilçesindeki bir evde çıkan, bitişiktekilerine de sıçrayan yangında 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

İspir ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Duruköy Mahallesi'ndeki bir evde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikteki ev ve eklentilerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 10 ev, 5 ahır ve 3 depo kullanılamaz hale geldi.

KÖPEKLER HAVLAMIŞ

Duruköy Mahalle Muhtarı Cuma Çakır, "Muhtar azamız Latif Akdemir beni arayarak yangın olduğunu bildirdi. Benim evim mahallenin karşısında. Balkondan baktığımda yoğun bir duman olduğunu gördüm. Latif Akdemir de uyuyormuş. Köpeklerin havlaması üzerine dışarı çıkmış. Birkaç kişiyi aradım, camiden anons ettirdim. Şalteri indirerek elektrikleri kestik. Mahallede bulunan yangın vanasıyla olaya ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra 112'yi aradık. Sağ olsun devletimiz her birimiyle koştu yanımıza" dedi.

VALİ ÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

Bölgede incelemede bulunan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına ivedilikle müdahale ettiklerini belirtti. Çiftçi, "Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Yerinde ve zamanında müdahale ile yangın, söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil. Uzmanlar, çalışmalarını sürdürüyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Vali Çiftçi, itfaiye ekiplerinin yanı sıra ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmalara destek verdiğini söyledi.

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Haber: Nejdet YILMAZ/ İSPİR, (ERZURUM),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum İspir'de Yangın: 10 Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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