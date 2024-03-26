Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan\'da Yetim Çocuklar ve Ailelerine İftar Programı Düzenlendi

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı yapıldı.
Erzurum İHH'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Yakutiye Gençlik Merkezinin destekleriyle Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanı'nda "Dünya Yetimler Günü" nedeniyle düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan Erzurum İHH Başkanı Ömer Onay, Erzurum İHH olarak, yetim çocukların her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar onların her adımda yanlarında olacağız. Bu anlamlı gecede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bağışçılarımızın desteğiyle bu güzel çalışmalara devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.
Yakutiye Gençlik Merkezi ekibinin özenle hazırladığı Hacivat-Karagöz oyunları, ebru ve çocuklarla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bağışçıların desteğiyle 415 yetim çocuğun ailesine nakdi yardımda bulunuldu.
Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İHH Genel Merkez Yetim Birim Koordinatörü Muhammed Talha Bekiroğlu ve Erzurum İHH gönüllüleri katıldı.
Ağrı
Ağrı Valiliği koordinesinde Türk Kızılay Ağrı Şubesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğiyle "Dünya Yetimler Günü" kapsamında yetim çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.
Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, devlet olarak toplumun tüm kesimlerinin yanı sıra her zaman çocukların da yanında olduklarını söyledi.
Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:
"Türk devletinin olduğu tarihin hangi döneminde ve dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir zaman hiç kimse yetim kalmamıştır. İnşallah biz de birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber daha güçlü olduğumuz zaman yine aynı misyon ile dünyanın hiçbir yerinde bırakın kendi evlatlarımızı dünyanın neresinde olursa olsun kimse kendisini yetim olarak hissetmeyecektir."
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da Kızılay olarak her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.
İbrahim Çeçen Vakfı İl Temsilcisi Güven Karakaya da vakıf olarak eğitim, spor, kültür ve sanat başta olmak üzere birçok projeye destek verdiklerini ve kentteki üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar verdiklerini anlattı.
Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, iftarın ardından çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, çocuklar ve aileleri katıldı.
Doğubayazıt ilçesinde de Kaymakamlık koordinesinde Kızılay Doğubayazıt Şubesince yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.
Ardahan
Ardahan'da da yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.
Valilik koordinesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla bir lokantada gerçekleştirilen programa, Vali Hayrettin Çiçek, eşi Berna Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, çocuklar ve yakınları katıldı.
Çocuklarla tek tek ilgilenen Vali Çiçek, "Bugün sizinle olmanın, sizinle oruç açmanın mutluluğunu yaşadık. Bu ortamın oluşmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.
Kars
Kars Valiliğince Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarla iftarda bir araya geldi.
Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda, Vali Polat ve eşi çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi.
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