Erzurum Kongresi'nin İzleri Yakutiye'deki Müzede Yaşıyor - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin İzleri Yakutiye'deki Müzede Yaşıyor

Erzurum Kongresi'nin toplandığı ve müze olarak kullanılan Yakutiye ilçesindeki bina, Milli Mücadele döneminin izlerini sergileyen eserlerle dolu. Müze, 322 eseri barındırıyor ve ücretsiz olarak ziyaretçilere açık. 67 bin 50 ziyaretçi ağırlayan müze, 1 milyon 22 bin lirayı aşkın gelir elde etti. Ziyaretçiler, binanın tarihi atmosferinde geçmişe yolculuk yapmanın keyfini yaşıyor.

22.07.2024 11:28
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Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin toplandığı ve müze olarak kullanılan bina, sergilenen eserlerle "Milli Mücadele" döneminin 105 yıldır izlerini yansıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 2016'da Resim Heykel Müzesi olarak tahsis edilerek İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'ndeki bina, 6 bin 146 metrekare arazi üzerinde yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 23 Temmuz 1919'da Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyete geçişteki kararların alındığı kongrenin toplandığı binada, resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında çalışma yapanların kullanımı için 2 salon bulunuyor.

Envanterinde 248 tablo, 47 hat, 11 özgün baskı, 6 heykel, 10 seramik olmak üzere 322 eser barındıran müze, şehit ve gazi yakınları, öğretmen, öğrenci ile 65 yaş üzeri vatandaşlara kapılarını ücretsiz açıyor.

Özellikle şehir dışından gelenlerin uğrak noktası olan ve 2022'den bu yana 67 bin 50 ziyaretçiyi ağırlayan müze, ziyaretçilerden 1 milyon 22 bin lirayı aşkın da gelir sağladı.

"Burayı yerinde görmek bambaşka bir duygu"

Kocaeli'den gelen 42 yaşındaki sınıf öğretmeni Ahmet Uçar, AA muhabirine, kongre binasına ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Uçar, binanın milli mücadelenin izlerini taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Karadeniz turu ve Erzurum- Kars üzeri seyahat planlıyorum. Öğrencilerime yaşayarak burayı anlatabilmek ve çocuklarımı gezdirmek adına geldim. Bilseydim yıl dönümü günü gelmeyi tercih ederdim, bunu kaçırdığım için üzüldüm. Güzergahıma Atatürk'ün ilk ayak bastığı Samsun 19 Mayıs'tan başladım sonra Havza ile devam ettim, kongre merkezlerini gezdim, buradan da Sivas'a geçmeyi planlıyorum. Buradaki resimleri görmek ve yaşamış olduğu yeri (Atatürk'ün) hissedebilmek güzel ve farklı bir şey. Okumak ya da buranın resimlerini görebilmekten ziyade burayı yerinde görmek bambaşka bir duygu."

İstanbul'dan gelen 28 yaşındaki Abdulkadir Güllük de müze girişindeki Atatürk büstünü çok beğendiğini anlatarak, "Buranın ortamı çok özel, insanları o yıllara götürüyor, çok değerli vakitler geçirmemizi sağlayıp bize çok büyük değer katıyor. Geçmişimizi unutmamamız açısından önemli. Buradaki değerler ve resimler insanlara nereden geldiğini görmesi açından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan eşi ve kızı ile gelen 33 yaşındaki sınıf öğretmeni Kübra Karadayı ise müzede sergilenen resimleri ve dönemin hatıralarını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Buraya gelmemizin sebebi kızımıza milli şuuru aktarmak ve değerlerimizi göstermek"

Karadayı, o dönemin izlerinin müzede yaşatıldığına dikkati çekerek, "Buraya gelmemizin sebebi kızımıza milli şuuru aktarmak ve değerlerimizi göstermek. Öğrencilerime de burayı aktarmak ve tavsiyelerde bulunmak için geldim. Kızımız da beğendi, değerlerimizi görmek çok güzeldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurum, Kültür, Güncel, Son Dakika

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