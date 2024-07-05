Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum merkezli olarak Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, araç satışı yapmak isteyen vatandaşları kandırarak sahte ilanlar veriyor ve satış bedelini kendi hesaplarına gönderiyordu. Ayrıca şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırıyor ve parayı kripto hesaplara transfer ederek izlerini kaybettiriyordu. Operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalandı ve aramalarda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma ise devam ediyor.

05.07.2024 12:11
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Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yeni mağduriyetlerin engellenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takipli dosya kapsamındaki şüphelilerin, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdiklerini, ağlarına düşürdükleri vatandaşları (alıcı ve satıcı) noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıklarını tespit etti.

Ayrıca şüphelilerin kendilerini polis ve savcı diye tanıtarak aradıkları vatandaşlarda "adlarına sahte altın bozdurulduğu, operasyon yapılacağı, söyledikleri IBAN numarasına para gönderilmediği taktirde zarar görebilecekleri" söylemleriyle korku ve panik oluşturdukları ve elde ettiklerini kripto hesaplara transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kullandıkları yöntemle ülke genelinde 8 kişiyi dolandırarak 3 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı saptandı.

Bunun üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de 13 ekip ve 78 personelin katılımıyla eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 9'u yakalandı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, içerisinde kripto hesapların bulunduğu 22 cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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