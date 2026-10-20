Erzurum Palandöken'de düğünde 2 kişiyi bıçaklayan zanlı adli kontrolle serbest kaldı

Erzurum Palandöken'de düğünde 2 kişiyi bıçaklayan zanlı adli kontrolle serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki düğün salonunda 18 Ekim'de bıçakla 2 kişiyi yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, zanlıya yurt dışı yasağı şartıyla adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı.
Erzurum'da bir düğün salonunda 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde 18 Ekim'de bir düğün salonunda A.Ç. ile M.D'yi bıçakla yaralayan ve gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, yurt dışı yasağı şartı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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