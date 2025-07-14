Erzurum ve Ardahan'da AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendirdi

Erzurum ve Ardahan'da AK Parti İl Başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sonunda 86 milyon insanın kazanacağı bir ortamın oluştuğunu söyledi.

Cumhur İttifakı olarak bu çalışmanın arkasında olduklarını belirten Küçükoğlu, "Diğer çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmada da partimizin, hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Cumhur İttifakı'nın arkasında dimdik olduğumuzu, hiç kimseyi kırmadan dökmeden başta şehit aileleri, gazilerimiz olmak üzere hassasiyetleri hassasiyetimiz olmak üzere değerlendirip takipçisi ve destekçisi olacağız." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de söz konusu sürece yönelik yaptığı değerlendirmede, "Muhalefetin şöyle bir tavrı var. Türkiye'de biz uçak yapıyoruz onlar 'oyuncak' diyor. Uçak gemisi yapıyoruz 'motoru bozuk' diyorlar. İHA, SİHA yapıyoruz bunlar 'oyuncak uçak' gibi şeyler söylüyorlar. Biz bu büyük proje karşısında da onlardan doğrusu iyi laflar beklemiyoruz." dedi.

Gazilerin ve şehit ailelerinin aleyhine bir işin içinde olmadıklarını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Şimdi Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde böyle bir fırsat geldi. Artık PKK operasyon yapacak kabiliyetini kaybetti. Bundan sonra ne yapacak ki bir şey yapamayacak, bir örgüte ne diye taviz verelim. Böyle bir şey asla konuşulmaz, konuşulmadı da. Bu kadro bu acıyı çekmiş bir kadro. Hem FETÖ hem de PKK terörünün en şiddetli dönemlerini geçirmiş, onun için bu kadrodan kimse taviz bekleyemez. Herkes müsterih olsun Cumhur İttifakı'mız bu dönemi çok iyi değerlendirdi. Türkiye'yi terörden arındırmayı inşallah sorunsuz bir şekilde Türk-Kürt kardeşliğini sağlayarak sürdüreceğiz. Zaten bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yoktu. Bundan sonra teröre harcadığımız o 2 trilyon dolarları halkın refahı, eğitimi ve ülkenin kalkınması için harcayacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise atılan bu adımın milli bir duruş olduğunu anlatarak, "Bu ideal yalnızca milli güvenlik meselesi değil, bu ideal bu topraklarda huzurun hakim olması, evlatlarımızın geleceğe umutla bakabilmesi, anaların göz yaşlarının dinmesi için ortaya konmuş tarihi bir vizyondur. Ülkemiz için yeni bir sayfa açılmaktadır. Yıllardır bu ülkenin sinir uçlarıyla uğraşan, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan kaos ve istikrarsızlık isteyen ellerin oyununun bozulduğu gündür." diye konuştu.

Ardahan

AK Parti Ardahan İl Başkanlığında da partililer bir araya geldi.

İl Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Avşar, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasının tarihi nitelikte olduğunu söyledi.

Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attıklarını işaret eden Avşar, "İçerde demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken, dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte, savunma sanayimizi geliştirdik, dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik, sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık." diye konuştu.

Avşar, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetler ve emniyet olmak üzere tüm kurumlardan temizlediklerini belirtti.???????