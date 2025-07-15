Erzurum ve çevre illerde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Erzurum, Ardahan, Kars ile Iğdır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programları düzenlendi.

Erzurum'da, Valilik koordinesinde Asri Mezarlık'taki şehitlikler ile Karskapı Şehitliği ziyaret edildi. Şehitliklerde İl Müftüsü Rüstem Can dua etti, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, kaymakamlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Program çerçevesinde protokol üyeleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri de gazi ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Etkinlikler kapsamında öğle namazı öncesinde şehitler için mevlit okundu, hatim duası yapıldı. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında da "Ahde Vefa Şehitler Köşesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Programda, İl Müftüsü Can şehitler için dua etti, açılış kurdelesi kesildi ve sergi gezildi.

Ardahan

Ardahan'da Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan Şehitliği'nde program düzenlendi.

Burada İl Müftüsü Adem Karadeniz dua etti, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

İl protokolü, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Programa, Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkan Vekili Kemal Aktaş, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na, Vali Ziya Polat, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kars Garnizon Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

İl Müftüsü Yavuz Yıldız, dua okudu.

Iğdır

Iğdır'da, Vali Ercan Turan, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Hacı Yusuf Hacer ve Merkez Ulu Cami'de program düzenlendi.

Burada şehitler için dua edildi, mevlit okutuldu.

Katılımcılar, daha sonra Asli Mezarlık'ta bulunan şehit mezarlarını ziyaret etti.