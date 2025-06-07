Erzurumlu çift, 22 yıllık evlat hasretini "Azra" ile dindirdi - Son Dakika
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Erzurumlu çift, 22 yıllık evlat hasretini "Azra" ile dindirdi

Erzurumlu çift, 22 yıllık evlat hasretini "Azra" ile dindirdi
07.06.2025 11:17
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Erzurum'da yaşayan Gül ve Ahmet Tankuş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Azra" ile son buldu.

Erzurum'da yaşayan Gül ve Ahmet Tankuş çiftinin 22 yıllık evlat hasreti, koruyucu ailesi oldukları kız çocuğu "Azra" ile son buldu.

Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde oturan 22 yıllık evli Tankuş çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden çocuklardan etkilenerek yaklaşık 2 yıl önce koruyucu aile olmak istedi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun ardından gerekli prosedürleri tamamlayan çift, 1 yıl önce 5 yaşındaki Azra'ya yuvalarının kapısını açtı.

Azra ile anne babalık duygusunu tadıp 22 yıllık evlat özlemini dindiren çift, ailece Kurban Bayramı'nı da kutlamanın heyecanını yaşıyor.

"Bu duyguyu kelimelerle anlatamam, yaşanılır"

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan Gül Tankuş, AA muhabirine, anne olmayı çok istediğini ancak çocuğunun olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok etkilendiklerini anlatan Tankuş, "6 Şubat depremlerinde Türkiye olarak çok üzüntüler yaşadık. Koruyucu aile olmak istedim, eşim destek verdi ve başvurduk. Süreçte her şeyi tamamladık. Azra ile tanıştık ve uygun görüldük. Bu duyguyu kelimelerle anlatamam, yaşanılır. Koruyucu aileden ziyade anne baba olduk Azra'ya, çok mutluyum." dedi.

Tankuş, Azra ile annelik duygusunu tattığını dile getirerek, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Herkese koruyucu aile olmayı öneren Tankuş, şöyle devam etti:

"Azra ile yaşama sevincim değişti, mutlu olduğumu, yaşadığımı anladım. Azra benim için yaşama verdiğim mücadele ve sevgi, sorumluluk, mutluluk, her şey. Önceden bayramlar tek geçiyordu, ailem var ama Azra ile daha çok mutluyum. Kahvaltıda, ramazanda soframda Azram var, bayramı onla geçireceğim çok mutluyum."

Ahmet Tankuş da yıllardır evlat sahibi olmadıklarını belirterek, "Azra'ya sahip çıktık, Azra bizi biz de onu çok sevdik, annesi babası olduk. Bana çok bağlı, peşimden hiç ayrılmaz. Yıllardır evlat hasreti çekiyorduk, şimdi yanımızda bir evladımız olduğu için çok mutluyuz." diye konuştu.

Erzurum'da 65 çocuk koruyucu aile hizmeti alıyor

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, yürütücülüğünü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı Gönül Elçileri Projesi'nin ülkede örnek proje olarak uygulandığını vurguladı.

Bu kapsamda kurum olarak Erzurum'un yanı sıra Artvin, Kars, Ağrı ve Rize'de işbirliği içinde koruyucu aile uygulamaları çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Aykut, şunları kaydetti:

"Koruma ve bakım altındaki çocuklarımızın sıcak bir yuvada, aile şefkati içinde büyümesi en büyük önceliğimiz. '2025 Aile Yılı', koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması noktasında da tüm aileleri koruyu aile olmaya davet ediyoruz. Hem aileleri hem çocukları ziyaret ediyor bayramlarını kutluyoruz. Onların her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Erzurum'da an itibarıyla 54 ailemizde 65 çocuğumuz koruyucu aile hizmeti almakta, ilgili bilirimizin bu anlamda çalışmaları sürüyor."

Aykut, koruyucu ailelere her türlü desteğin verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurumlu çift, 22 yıllık evlat hasretini 'Azra' ile dindirdi - Son Dakika

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