Esenler'de Bilim ve Uzay Şenliği Başladı - Son Dakika
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Esenler'de Bilim ve Uzay Şenliği Başladı

Esenler\'de Bilim ve Uzay Şenliği Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, eğitimde geleceğin bilgisi ve insani değerlerin önemine vurgu yaptı.

09.10.2024 16:21
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Geleceğin bilgisiyle donanmak, teknolojiyi yakalamak aynı zamanda insani değerlerle çocukları ve gençleri buluşturmak, Türk milli eğitiminin, eğitim ve öğretim hayatının vazgeçilmezidir." dedi.

Esenler Belediyesi, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Bilim ve Uzay Şenliği", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde başladı.

Açılış programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, bugün çocukların neşesinin, ilgisinin Esenler'e bir güneş gibi doğduğunu söyledi.

Ülkenin ve dünyanın geleceği adına böyle bir güzelliğe şahitlik etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Yentür, şöyle konuştu:

"Eğer dün öğrendiklerimizi bugünün çocuklarına öğretirsek onların yarınlarından çalmış oluruz. Bu sebeple okullar geleceği planlayan, inşa ve ihya eden en büyük kurumlardır. Geleceğin bilgisiyle donanmak, teknolojiyi yakalamak aynı zamanda insani değerlerle çocukları ve gençleri buluşturmak, Türk milli eğitiminin, eğitim ve öğretim hayatının vazgeçilmezidir. Bu çocuklarımızın merhamet, adalet, şefkat temelli, aynı zamanda bilimi, teknolojiyi yakından takip eden, içselleştiren, bilgiden yeni bir bilgi üretebilen, inovatif düşünebilen, keşif yolculuğuna çıkacak ortamları hazırlayan bir anlayışla, Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle, bu sene 2024-2025 eğitim öğretim yılımıza başlangıç yaptık."

Yentür, müfredatın en önemli kısmının bugün icra edildiğini ifade ederek, "Bu müfredatta, çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak, beceri temelli örgü üzerine içindeki o yeteneği, ilgiyi ön plana çıkartacak ve onları öğrenmenin yollarını gösterecek ortamı hazırlamak bizim asli görevimizdir." diye konuştu.

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, ilçede 81 bin 326 öğrenci olduğunu belirterek, "Birçok ilde belki bu kadar çok nüfus bulunmuyor. Dünyada çok büyük bir rekabet ve değişim yaşanıyor. Günümüzde artık rekabeti belirleyen unsurlar değişti. Şu an güçlü olmak istiyorsanız bilgi üretmek zorundasınız, ürettiğinizi bilgiyi ilime çevirmek zorundasınız." diye konuştu.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya da yapılan işin çok kıymetli olduğunu kaydederek, "Bizim varlığımızı devam ettirmemiz, gücümüzü ve büyüklüğümüzü muhafaza etmemiz, diğer milletler içerinde öne çıkmamızı sağlayacak şey, sahip olduğumuz ilim, bilim, teknolojidir. Toplum olarak bu konuda bir mesafe katettiğimiz doğrudur fakat hala çok mesafeye ihtiyacımız vardır. Bu tür etkinliklerin Esenler'deki eğitim açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmenlerinden oluşan koronun müzik dinletisi sunduğu şenlikte, kültür merkezinin bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerin yaptığı özgün projeler ilgiyle karşılandı.

Programa, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Polat, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bilim ve Uzay Şenliği"

Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin de seminer, söyleşi ve pek çok etkinlikle yer alacağı "Bilim ve Uzay Şenliği", 12 Ekim'e kadar devam edecek.

TÜBİTAK destekli gerçekleşen şenlikte, 4 gün boyunca akademisyenler tarafından bilimsel okuryazarlık eğitimleri verilerek, bilimsel etkinlikler yapılacak.

Şenlikte ayrıca ölçme değerlendirme ile alanında uzman atölye liderleri tarafından deneysel gözlemler, milli havacılık ve uzay çalışmaları, sanat/artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi birçok farklı alanda toplam 46 atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Bilim ve Uzay Şenliği Başladı - Son Dakika

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