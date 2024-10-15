Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Yatırım ve Yeniden Yapılanma Vurgusu

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, görev süresinin ilk 6 ayında yaptığı çalışmalar ile hayata geçirmeyi planladığı yatırımları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyelerine anlattı. Özer, ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerinin de konuşulduğu toplantıda, başarılı kadrolar ve doğru stratejilerle Esenyurt'u yaşanabilir bir kent haline getireceklerini söyledi.

Başkan Özer, göreve geldiği günden bu yana kente kazandırdığı önemli proje ve hizmetlere ilişkin İBB CHP meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. İBB Meclis Toplantısı öncesi Saraçhane'deki hizmet binasında gerçekleşen toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis üyeleri ile parti temsilcileri katıldı.

Özer, toplantıda eğitim, kültür-sanat, sağlık, istihdam, çevre, kent temizliği, altyapı ve üstyapı çalışmaları gibi birçok farklı alanda hayata geçirdiği projelerin yanı sıra yaptığı hizmetler ve yatırımları da anlattı.

Esenyurt Belediyesi'ni 4 buçuk milyar lira borç ve boş bir kasayla devraldıklarını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Belediyeyi toparlayarak, yeniden yapılanma sürecine girdik"

" Belediye Başkanlığı'mız ilan edildiği halde eski yönetim 1 ile 4 Nisan tarihleri arasında 550 kişiyi işe almıştı. Bu bizi halkla karşı karşıya getirme amacını taşıyordu. Ayrıca, 44 müdürlüğe atamalar yapılmış ve işimizi zorlaştıracak adımlar atılmıştı. Müteahhitlere iki ay içinde ödenmek üzere 600 milyon TL'lik temlik verilmişti. Adeta kucağımıza bir bomba bırakılmış gibiydi. Biz bu oyunu kısa sürede bozduk, belediyeyi toparladık ve yeniden yapılanma sürecine girdik. Demografik olarak ilçede ölçüsüz bir büyüme yaşandı. 1989'da nüfusu 37 bin olan Esenyurt, 2009'a kadar her yıl yüzde 10 artarak 1 milyona ulaştı. Resmi nüfus 1 milyonken, gayri resmi nüfusun ise 1,5 milyon olduğunu görüyoruz. Bu, kentleşmemiş bir nüfus. Ekonomik olarak Türkiye'nin en yoksul ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta üç bin fabrika olmasına rağmen, yaratılan katma değer tabana yayılmıyor. İlçemizin bazı bölgelerinde insanlar akşam eve ekmek götürmenin derdinde. Mevcut ekonomik yapının ve yaratılan katma değerin tabana yayılması gerekiyor."

Konuşmasında Esenyurt'un betonlaşma ve plansız yapılaşma sorunlarına değinen Başkan Özer, şöyle devam etti:

"Esenyurt'ta kentleşmeyi sağlamak zorundayız"

"Devlet ve hükümet Esenyurt'u unutmuş. Kentleşmeyi sağlamak için bu kurumların da burada ihya edilmesi gerekiyor. Fiziki açıdan çarpık bir kentleşmeyle karşı karşıyayız. AKP döneminde her yer betona boğulmuş. Deprem toplanma alanları bile beton yığını haline gelmiş. Kent dediğimiz şey biraz yeşil, biraz doğayla uyumlu olmalıdır. Esenyurt'ta bu kentleşmeyi sağlamak zorundayız. Esenyurt, üç bin fabrika ile büyük bir üretim gücüne sahip. Ayrıca 300 bin genç nüfusumuz var. Ancak bu gençleri nitelikli hale getirmezsek, kötü alışkanlıklara yönelme riskiyle karşı karşıya kalırız. Esenyurt kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımının merkezinde bir lojistik üs haline gelebilir. Bu genç potansiyeli değerlendirmek ve ilçemizi bir teknoloji merkezi haline getirmek için çalışmalıyız. Dünyadaki en gelişmiş şehirler göçle oluşmuş şehirlerdir. Göç, doğru yöneticilerin elinde nimete dönüşür. Esenyurt da bu potansiyele sahip."

Yedi hedef belirlendi

Esenyurt'u yaşanılabilir bir ilçe haline getirmek için yedi hedef belirlediklerini aktaran Özer, "İlk hedefimiz, Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri haline getirmek. Esenyurt, kötü bir imaja sahip. İstanbul'un zayıf halkası olarak görülen ilçemizi yeniden inşa ederek, bu kentin güçlü bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Belediyenin üç temel görevi var: temizlik, yol ve park yapmak. Bunlar yapılmadığında kent hastalanır ve içinde yaşayan insanlar da etkilenir. Hükümetin yapması gereken birçok işi sosyal demokrat belediyeler olarak biz üstlenmek durumundayız. Göreve geldiğimizde çöp dağlarını temizledik, yolları yeniledik ve park yapımına başladık. Şu anda 100 bin metrekarelik yeşil alan yapıyoruz ve bu alanı genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

"İmar sorunları çözülmüş bir Esenyurt hedefliyoruz"

İlçede yıllardır yasaklı olan bölgeleri imara açtıklarını sözlerine ekleyen Özer, "Esenyurt'u ticaretin, lojistiğin ve sanayinin merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Ortak Akıl Zirvesi düzenleyerek iş dünyasını bir araya getirdik ve iş birliğini güçlendirdik. Yerel iş insanlarını sorumluluk almaya davet ettik. Tüm bunları başardığımızda, Esenyurt'u yaşanabilir, modern bir kent haline getireceğiz. Esenyurt'un kötü imajını ancak İBB ve diğer kurumlarla el ele vererek değiştirebiliriz. Bu noktada, İBB Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.