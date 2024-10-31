Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

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ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK bölücü terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. 694 kez PKK'lı teröristlerle görüştüğü, 14 kez de Kongra-gel eş başkanı Remzi Kartal ile irtibat kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verdi. Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan işlemlerin ardından, yasadışı silahlı terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göründü dökümü:

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Duruşma salonundan çıkanlar

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2- İMAMOĞLU: ÇOK AYIP BİR BİÇİMDE İTİBAR SUİKASTLARI YAPIYORSUNUZ

Baran AKKAYA/İSTANBUL,- ESENYURT Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Çağlayan adliyesine getirilmesinin ardından partililer adliye önünde toplandı. Adliyeye gelerek açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir, yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştik ki şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer için Çağlayan adliyesi önüne sevenleri ile partililer toplandı. Gece saatlerinde Çağlayan adliyesi önüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da gelerek açıklamalarda bulundu.

'İTİBAR SUİKASTLARI YAPIYORSUNUZ'

İmamoğlu, "Yüzyılın ilk Cumhuriyet Bayramı'nın hemen bir sonraki gününde hukuka, adalete ve demokrasiye darbe vurma çabası gösterilmektedir, yaşadıklarımız utanç vericidir. Bugün demiştik ki şafak operasyonlarının ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı çok iyi biliyoruz. Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek, uydurulmuş belgelerle içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz. Utanç vericidir yine seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız. Hani önyargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz, hani İmralı'dan meclise bir yol yapıyordunuz. Ne oldu da bu yolu yaparken birdenbire Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını tutuklayıp, yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Allah aşkına sizin İstanbul'la derdiniz nedir, İstanbullarla derdiniz nedir" ifadelerini kullandı.