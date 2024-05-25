Esenyurt Belediyesi, Akçaburgaz Mahallesi\'nde yeni parkı hizmete açtı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'nden ilçede yeni parkı hizmete açtı. Akçaburgaz Mahallesi'nde açılışını yaptığı parkın adını halkın belirleyeceğini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Özer, kısa sürede Esenyurt'a 14 mahalle parkı, 15 kreş ve 4 Kent Lokantası yapacaklarının müjdesini verdi.

Akçaburgaz Mahallesi 3035. Sokak'ta bulunan 2 bin 340 metrekareye sahip parkın içinde basket sahası, çocuk oyun grubu, fitness takımı ve yürüyüş yolu bulunuyor. Vatandaşlar ve ilçe protokolü ile birlikte parkın açılışını gerçekleştiren Başkan Özer, "Bu parkın bir ismi yok, mahalleliye soracağız, onların ortak görüşüyle bir isim koyacağız. Katılımcı demokrasi örneğiyle bu parkı sizin istediğiniz isimle hizmetinize sunacağız. Halkımızla birlikte buranın açılışını yaptık, çocuklarla birlikte oynadık. Onları böyle mutlu etmek beni de mutlu etti. Hizmet yaparken, halkla buluşurken mutlu oluyorum. Bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecek. Esenyurt halkına feda olsun" dedi.

Özer, ilçeye 14 park, 15 kreş ve ikisi İBB'ye ikisi Esenyurt Belediyesi'ne ait olmak üzere 4 Kent Lokantası yapacaklarının da müjdesini verdi.

"Esenyurt'umuzun ihtiyaç duyduğu yeşil alanları yapacağız"

Esenyurt'un geçmişte betona kurban edildiği için yeşil alanların yok denecek kadar az olduğunu söyleyen Başkan Özer, "Biz bundan sonra yeşile, parka, bahçeye önem vereceğiz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştüm. Büyük alanları Büyükşehir'le beraber yeşil vadiler haline getirebilmek için el ele vereceğiz. Esenyurt'umuzun ihtiyaç duyduğu yeşil alanları mutlak surette yapacağız. Bugün bu çerçevede Akçaburgaz Mahallemizde ilk parkımızı açıyoruz. Bu park başta çocuklarımız olmak üzere annelerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Sizi mutlu etmek beni mutlu ediyor"

Mutluluk kaynağının Esenyurtlulara hizmet sunmak ve onları mutlu etmek olduğunu vurgulayan Ahmet Özer, "Ben sizin, yani halkın belediye başkanıyım. Beni en çok hizmet ve sizinle iç içe olmak, çocuklara sarılmak, halkla hemhal olmak mutlu ediyor. Şimdi hizmet zamanı. İstiyorum ki Esenyurt'ta çok daha büyük yürüyüş alanları, bisiklet yolları olsun. Bunları yapacağız. Mutlu olmanın yolu, sevdiklerinizi mutlu etmekten geçer. Eğer mutlu olmak istiyorsanız sevdiklerinizi mutlu edeceksiniz. Benim sevdiklerim Esenyurt halkı. Dolayısıyla sizi mutlu etmek beni mutlu edecektir. İşte bugün de bu parkı açarak sizi, çocukları böyle mutlu görmek beni de mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Başkan Özer'den kreş, park ve Kent Lokantası müjdesi

Başkan Özer, Esenyurt'ta yapacağı çalışmaları da şöyle sıraladı:

"Yarından itibaren 15 tane kreş yapımına başlıyoruz. Ayrıca bunun gibi 14 adet park yapımı da devam ediyor. En kısa sürede onları da hizmete açacağız. Bir aşevi projemiz var, onu hayata geçireceğiz. Sıcak yemek dağıtacağız. Ayrıca ikisi İBB'nin ikisi bizim olmak üzere dört tane de Kent Lokantası lokantası açacağız. Halkımız ucuza yemek yiyebilecek. Bir de et paketleme ve entegre tesisimiz var. O çalışmayı da hızlandıracağım. Bu sıkıntılı dönemde tasarruf tedbirlerine rağmen bu iki projemizi hızla devreye sokacağız. Sizin hizmetinize sunacağız, hayırlı uğurlu olsun."?