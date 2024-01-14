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Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Esenyurt'ta bir gecede ikisi aynı sokakta karşılıklı olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı. İki saldırıda toplamda 11 kurşun isabet ettiği belirtilirken, olayın nedeni henüz bilinmiyor.

14.01.2024 - 17:13,
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ESENYURT'ta bir gecede ikisi aynı sokakta karşılıklı olmak üzere 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansırken saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 456. Sokak'ta, saat 00.30 sıralarında, iddiaya göre plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu. Otomobilden inen şüpheli, kahvehanelere ateş etmeye başladı. Kahvehanelerden birine 4, diğerine ise 7 kurşun isabet etti. Saldırı anında pencerelerden dağılan cam parçaları, bir kişinin yüzünü kesti. Saldırı, kahvehanede bulunan kişilerin panik olmasına neden olurken 4 kurşunun isabet ettiği kahvehanenin saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AYNI GECEDE 3 SİLAHLI SALDIRI

Diğer bir saldırı ise 05.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Büyükayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil karşılıklı bulunan iki kahvehanenin olduğu noktada durdu. Otomobilden inen şüpheli saldırgan kahvehaneye ateş etmeye başladı. Kahvehanenin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganların olay yerine geldiği görüntüler, anbean güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerin aynı kişiler olup olmadığı ise araştırılıyor.

10-11 TANE KURŞUN SIKILMIŞ

İş yeri sahibi İhsan Geçit, Sabah iş yerini açtığımda kurşunlanmış olarak gördüm, kimseyle bir husumetim, alıp veremediğim yok. İçeride kimse yoktu zaten zaten gece kapalıydı o saatte. 10-11 tane kurşun sıkılmış, bir şarjör boşaltılmış. Neyin nesi biz de anlamadık. Gri bir araba duruyor, sıkıyor gidiyor. dedi.

BU İŞİ YAPACAK HİÇ KİMSE AKLIMIZA GELMİYOR

Kahvehane çalışanı Murat Kara ise, Bu sabah kahveyi açtığımda camların, delik deşik olduğunu gördüm. Direkt polisi aradım, emniyetten geldiler, inceleme yaptılar. Şu anda bu işi yapacak hiç kimse aklımıza gelmiyor. Düşmanımız, hasmımız yok. Sabaha karşı 5 buçuk civarlarında yoldan arabayla geçen bir tanesi burayı taramış. ifadelerine yer verdi

Esenyurt\'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 3 Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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