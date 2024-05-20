Esenyurt'ta Gençlik Etkinliği ile 19 Mayıs Kutlamaları Son Buldu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Gençlik Etkinliği ile 19 Mayıs Kutlamaları Son Buldu

Esenyurt\'ta Gençlik Etkinliği ile 19 Mayıs Kutlamaları Son Buldu

Esenyurt'ta düzenlenen Gençlik Etkinliği ile 19 Mayıs kutlamaları sona erdi. Genç yeteneklerin sahne aldığı etkinlikte yapılan kortej yürüyüşü ile 19 Mayıs ruhu yeniden yaşatıldı.

20.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:59
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(İSTANBUL) - Esenyurt'ta gün boyu devam eden 19 Mayıs kutlamaları "Gençlik Etkinliği" ile sona erdi. İlçedeki genç yeteneklerin sahne aldığı etkinlikte meşaleler ve marşlar eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile 19 Mayıs ruhu yeniden yaşatıldı.

Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Etkinliği düzenledi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan etkinliklerde ilk olarak ilçedeki gençler sahnede yeteneklerini sergiledi. Ardından bando konserinin yapıldığı etkinlikte, DJ performansı ile gençler eğlence dolu anlar yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de katıldığı kutlamalarda, Eski Belediye Bahçesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na bayraklar ve meşaleler ile bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleşti. Belediyenin halk oyunları kursiyerlerinin hazırladığı zeybek gösterisi ile devam eden etkinliklerde yerel müzik grubu Omega ve Hayalcash sahne aldı.

Programda konuşma yapan Başkan Özer, şunları söyledi:

"Hedefimiz, demokratik bir Cumhuriyet"

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Artık biz onunla o da bizimle özdeşleşti. Biz cumhuriyetsiz, cumhuriyet de bizsiz olmayacak. Ama bu cumhuriyetin içini demokrasiyle doldurmalıyız. Hedefimiz, demokratik bir cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Oradan Anadolu'nun çeşitli illerine geçti. Bir yıl bile olmadan tüm halkı örgütledi. Beni asıl heyecanlandıran bu birlik ruhunun kurulmasının 9,10 ay gibi kısa bir sürede gerçekleşmiş olması. Bana göre bunu başarmanın yolu istemek ve o isteği yerine getirebilme yeteneği ve cesaretten geçiyor. Bu üç saç ayağı olduğu takdirde her şey olur. O gün Atatürk, İstanbul'dan Erzurum'a kadar gitti. Bunu 105 sene sonra bugün İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz Türkiye İttifakı ve Türkiye'nin bütün halklarını bir araya getirip birlik ruhunu oluşturarak yapıyoruz. Atatürk, o enerjiyi halkı kurtarmak için kullandı. Türklerle, Kürtlerle, Lazlarla, Çerkezlerle, Sünnilerle, Alevilerle gelin bir olalım birlikte başaralım dedi ve başardı. Bugün de bizim yapmamız gereken bu.

"Bugün de otokrasiyle karşı karşıyayız"

Atatürk'ün o gün meclise hitabında söyledikleri bugün yapılsa Türkiye'nin toplumsal barışı tamamen gerçekleşmiş olur. Geçen sürede maalesef işler istenilen şekilde yürümedi. Darbelerle demokrasi yerini içi boş bir otokrasiye bıraktı. Türkiye'yle beraber demokrasiye geçenler ilerlerken, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa'dan hatta Asya'nın bazı ülkelerinden bile geride kaldı. Cumhuriyet idaresinin demokrasiyle taçlandırılması gerekirken, demokrasi kısmı birilerinin içine gelmediği için çıkarıldı, otokratik hale getirildi. Bugün de bu otokrasiyle karşı karşıyayız. Bugün bizim iddiamız Cumhuriyetin içinin demokrasiyle doldurulmasıdır. Bu unsurlar Esenyurt'ta var ve burası Türkiye koalisyonu. 81 ilden, 101 ülkeden insan var. Dolayısıyla biz bu işi Esenyurt'ta başarırsak Türkiye'de de başarırız.

"Rantçı değil, halkçı belediyeyi inşa edeceğiz"

Esenyurt'u 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz. Temiz, ulaşılabilir, yeşil, altyapı ve üstyapı sorunları çözülmüş, kültürün, sanatın, sporun başkenti olmuş bir Esenyurt… Aynı zamanda sosyal belediyeciliğin kalbi bir Esenyurt... Bunu sizlerle beraber yapacağız. Siz seçimde sözünüzü söylediniz ve bizi tercih ettiniz. Bundan sonra söz söyleme sırası bizim. Bizim de sözümüz hizmetle olacak. Bütün Esenyurt'u adil, eşit, kapsayıcı bir biçimde kucaklayacağız. Ulaşılabilir bir belediye olacağız. Rantçı değil, halkçı belediyeyi inşa edeceğiz.

"Esenyurt'ta yaktığımız meşale bütün Türkiye'yi aydınlatacak"

Tarihten ilham alarak geleceğe yürüyeceğiz. Çocuklarımızın daha özgür daha eşit koşullarda bir arada kardeşçe, vatandaşlık hukuku içinde yaşamasını sağlayacağız. Bu anlamda halkımız, bizim gibi insanlara da büyük bir görev verdi. O sorumluluk bilinciyle birlikte çalışacağız. Sizinle birlikte demokratik, katılımcı, şeffaf bir yerel yönetim anlayışını ihya edeceğiz ve buradan ülkeyi yönetmeye doğru gideceğiz. Yapılacak ilk seçimde yine biz iktidara geleceğiz ve artık Türkiye'yi biz yöneteceğiz. Gelinen iktidarı da demokratikleştireceğiz. Siyasetin temel amacı üretimi artırmak ve toplumsal barışı desteklemektir. Biz de bunu yapıyoruz. Esenyurt'ta yaktığımız meşale bütün Türkiye'yi aydınlatacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Gençlik Etkinliği ile 19 Mayıs Kutlamaları Son Buldu - Son Dakika

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