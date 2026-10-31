Esenyurt\'ta kadın erkeği darbetti, taş park halindeki aracın camına isabet etti

Esenyurt'ta kadın erkeği darbetti, taş park halindeki aracın camına isabet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde dün akşam kadın ile erkeğin tartışması kavgaya dönüştü; kadın darbettiği erkeğe taş attı. Taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet ederek hasar verdi; olay cep telefonu kamerasına yansıdı, hasarın ikili tarafından karşılandığı öğrenildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kadın ile erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında kavgaya dönüştü.
ERKEĞİ DARBETTİ, ARDINDAN TAŞ ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, karşısındaki erkeği darbetmeye başladı. Bununla da kalmayan kadın, erkeğe taş attı.
Kadının fırlattığı taşlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin camına isabet etti. Araçta maddi hasar oluştu.
ARACIN ZARARINI İKİLİ KARŞILADI
Olayın ardından otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin, kavgaya karışan kadın ve erkeği bulduğu öğrenildi.
Araçta meydana gelen hasarın kadın ve erkek tarafından karşılandığı belirtildi.
KAVGA KAMERAYA YANSIDI
Sokak ortasında yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kadının erkeğe yönelik saldırısı ve yaşanan arbede yer aldı.
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