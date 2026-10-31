Esenyurt\'ta kadın erkeği darbetti, taş park halindeki aracın camına isabet etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle kadın ile erkek arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokak ortasında kavgaya dönüştü.

ERKEĞİ DARBETTİ, ARDINDAN TAŞ ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, karşısındaki erkeği darbetmeye başladı. Bununla da kalmayan kadın, erkeğe taş attı.

Kadının fırlattığı taşlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin camına isabet etti. Araçta maddi hasar oluştu.

ARACIN ZARARINI İKİLİ KARŞILADI

Olayın ardından otomobilinin zarar gördüğünü fark eden araç sahibinin, kavgaya karışan kadın ve erkeği bulduğu öğrenildi.

Araçta meydana gelen hasarın kadın ve erkek tarafından karşılandığı belirtildi.

KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kadının erkeğe yönelik saldırısı ve yaşanan arbede yer aldı.