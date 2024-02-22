Esenyurt\'ta Kaldırımda Giden TIR Sürücüsüne İdari Para Cezası

Esenyurt'ta yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda giden TIR sürücüsüne 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 21.02.2024 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında paylaşımı yapılan görüntülerde; Hadımköy karayolu üzerinde bir aracın kaldırımda kullanılarak yaya güvenliği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Edilen bilgiye göre; Olay 21 Şubat Çarşamba günü Hadımköy Yolu'nda meydana geldi. TIR sürücü Harun Aykur 34 KA 7690 plakalı TIR'la trafikte seyir halindeyken trafiğin yoğunlaştığı noktada sürücü, yaya güvenliğini tehlikeye düşürerek kaldırımda ilerlemeye başladı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek inceleme başlattı.
Yapılan incelemenin ardından sürücü TIR sürücüsü Harun Aykur'a 'İşaret ve levhalara uymamaktan 690 lira, saygısızca araç kullanmaktan 690 lira, yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 lira, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira ve 06 FH 0779 plakalı yarı römork, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 10 bin 785 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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