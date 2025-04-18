Esenyurt\'ta kapalı otopark ve nefes bahçesi hizmete açıldı

Esenyurt Belediyesince inşa edilen "Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı" ve "Akçaburgaz Nefes Bahçesi" hizmete alındı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, 180 araç kapasiteli otopark ile bahçenin açılışı için düzenlenen törende, Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçesinde göreve geldiği günden beri sıkça yarım kalmış projeler, atıl haldeki tesisler ve kişiye özel tahsis edilmiş mekanlarla karşılaştıklarını söyledi.

Aksoy, geride kalan 6 aylık süre içinde çeşitli bakanlıklar, İstanbul Valiliği ve İlçe Kaymakamlığı ile koordineli çalışarak, sorunları kısa sürede çözmek için kolları sıvadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ilçedeki sorunların hızla çözümlendiği dile getiren Aksoy, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışını yaptığımız Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde yaklaşık 11 adet okulumuz hizmete açıldı. Bunlar önümüzdeki yıldan itibaren öğrencilerle beraber 15 bine ulaşarak, eğitim kampüsü olacak. Türkiye'nin önemli eğitim yatırımlarından bir tanesi, diğer şehirlere model oluyor." diye konuştu.

"Esenyurt, Türkiye sanayisinin yüzde 7'sini karşılıyor." diyen Aksoy, "Biz de Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ile beraber Akçaburgaz'ı, Esenyurt'u, İstanbul sanayisini korumak için büyük bir yerleşke yapıyoruz. Mesai saatleri içinde yaklaşık 400 kişilik ekibimiz 24 saat Esenyurt'un güvenliği için hazır bulunacak." ifadesini kullandı.

Açılış törenine, Kaymakam Fatih Çobanoğlu, belediye yönetimi ve bazı muhtarlar katıldı.

Daha sonra Büyük Osmanlı Cami Akçaburgaz Kapalı Otoparkı ve Akçaburgaz Nefes Bahçesi vatandaşların kullanımına açıldı.