Esenyurt\'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

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İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer tutuklu bulundukları cezaevinden, tutuksuz Nimetullah Özer de Manisa'dan Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Ercan Topçu ve Vedat Erkin, müştekiler Cantürk Erzen, Solmaz Erzen ve Yusuf Erzen, mağdur Mustafa Bayındır ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tarık Özer, savunmasında, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu, olayın bir anda geliştiğini söyledi.

Kendisinin sadece araya girdiğini savunan Özer, "Olayın daha da büyümesini istemedim. Silah sesi duydum. Oğlum 'baba' dedi. Babalık içgüdüsüyle bir anda olaya dahil oldum. Karıncayı inciten bir insan değilim. Onu öldürmek için yapmadım. Sadece Yunus Emre'nin uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kardeşimi ve oğlumu öldürebileceğini düşündüm. Yunus Emre'yi kardeşim gibi severdim." diye konuştu.

Tutuklu sanık Murat Özer ise uzlaştırma amacıyla olay yerine gittiğini öne sürerek, insanların Yunus Emre Erzen'in elinde silah yokmuş gibi düşündüğünü belirtti.

Yunus Emre'ye zarar vermek istemediğini, o eline silahı aldıktan sonra şişeyle kafasına vurduğunu ifade eden Murat Özer, o kurşunların kendisine gelebileceğini ve kendi silahıyla ateş etmediğini anlattı.

Maktulün babası müşteki Cantürk Erzen ise olay günü hadiseden 15 dakika önce oğluyla konuştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Karşı tarafla birbirimizi tanıyoruz. Maddi olarak aramızda sıkıntılar oldu. Beni arasalardı, o parayı bulur yollardım. Benim telefonum hep açıktır. İsteyen herkes bana ulaşabilir. İş yerine gittikleri kamerada görünüyor. Bu olayı planlamışlar. Nasıl yaptıkları, ne yaptıkları belli."

Maktulün annesi müşteki Solmaz Erzen de duruşmada olay anına ait videonun izletilmesini istediğini ifade ederek, "Herkes Yunus Emre'nin acımasızca katledildiğini görür. Onlar, 'Biz onu öldürmesek o bizi öldürecekti.' dediler. Bir kişinin dört kişiden kurtulup öldürmesi imkansız. Bunları kabul etmiyorum. Oğluma nasıl kıydılar? En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Duruşmada olay anına ait video kaydı izletildi. Müştekiler Cantürk Erzen ve Yusuf Erzen videoyu izlemek istemediği için salondan ayrılırken, anne Solmaz Erzen kaydı izlerken fenalaştı.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, olayda herhangi bir meşru müdafaa durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Meşru müdafaanın koşulları arasında saldırı olmalı, savunma olmalı, orantılılık olmalı ve araçların eşitliği olmalı. Bu olayda bunların hiçbiri yoktur. Haksız tahrik de söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Vedat Erkin, Ercan Topçu ve Hüsamettin Ahmetoğlu hakkındaki "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirin kaldırarak, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların ayrıca "kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek veya patlayıcı madde kullanmak" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar, "ruhsatsız silah bulundurmak"tan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, tutuksuz sanıklar Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topçu, Vedat Erkin, Nimetullah Özer ve Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.