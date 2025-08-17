Esenyurt\'ta Uyuşturucu Kullanımı Operasyonu

ESENYURT'ta ilkokul duvarının kenarında uyuşturucu madde kullanan 2 kişi, ihbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ilkokul duvarı kenarında uyuşturucu madde kullanan şüphelileri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmasında, kimlikleri tespit edilen A.Y. ve S.S. isimli şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandığı alanda pet şişe içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
