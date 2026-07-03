Esenyurt\'taki Cinayet Şüphelileri Edirne\'de Yakalandı

ESENYURT'ta aracına binmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Şehmus Mert Korkmaz'ın öldürülmesine ilişkin aranan 2 şüpheli, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Haziran'da saat 05.00 sıralarında Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Şehmus Mert Korkmaz, aracına binmek istediği sırada V.S. ile H.B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR DORSESİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Cinayetin ardından kaçan şüpheliler V.S. ile H.B., yurt dışına çıkmak amacıyla bir TIR'ın dorsesine saklanarak Edirne'ye gitti. Sınır kapısındaki kontroller sırasında dorseden inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı. Kimlik sorgusunda 'Kasten Öldürme' suçundan arandıkları ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen şüpheliler, İstanbul'a getirildi. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan V.S. ile H.B., adliyeye sevk edildi.