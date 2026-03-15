Eşini Balkondan İttikten Sonra Yakalandı

15.03.2026 12:09
İzmir'de Aylin G. balkondan düştü, eşi ve arkadaşı gözaltına alındı. Şiddet iddiaları araştırılıyor.

İZMİR'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü

12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:43
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
En-Nesyri yeni takımında kendini buldu
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:33
Saran’a söz vermiş Tedesco’nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
Saran'a söz vermiş! Tedesco'nun toplantıdaki sözleri ortaya çıktı
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
