Eşini Balkondan İttikten Sonra Yakalandı

İZMİR'de bir binanın 4'üncü kat balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin G.'yi (30), aşağı ittiği iddiasıyla aranan eşi Okan G. (34) ile ona yardım ettiği önü sürülen arkadaşı A.G. polisin tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, 11 Mart günü saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Aylin G., bir apartmanın 4'üncü kat balkonundan düşüp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin G., tedaviye alındı. Aylin G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Aylin G.'nin eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, bir süre önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Çiftin daha önce defalarca karakolluk oldukları, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi.

'ARKADAŞI İLE PLAN YAPTI' İDDİASI

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan atıldığı öne sürüldü. İddiaya göre; Okan G., eşine ulaşabilmek için arkadaşı A.G. ile plan yaptı. A.G.'nin, Aylin G.'yi kızını görmesi için yurda götüreceği bahanesiyle otomobiline aldığı, yolda araca Okan G.'nin de bindiği ileri sürüldü. Zorla bir eve götürülen Aylin G.'nin burada eşinden şiddet gördüğü, kaçtığı 4'üncü kat balkonundan da eşi tarafından itildiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis, şüpheliler Okan G. ile arkadaşı A.G.'yi dün akşam yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.