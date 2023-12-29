Eşini Darbettiği İçin Öldüren Kadına 20 Yıl Hapis Cezası

ESENYURT'ta kendisini yıllarca darbettiğini öne sürdüğü kocasını bıçaklayarak öldüren Necibe Yolcu hakkında karar verildi. Mahkeme, Yolcu'nun 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 20 yıl hapsine hükmetti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Necibe Yolcu getirildi. Öldürülen Yılmaz Yolcu kardeşi Metin Yolcu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Şikayetçi Metin Yolcu, "Bu kadın suçsuz günahsız yere abimi tasarlayarak hunharca katletmiştir. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"DARBEDİLDİĞİMDEN DOLAYI BİR BEBEĞİMİ KAYBETTİM"

Yıllarca darbedilip aldatıldığını anlatan Necibe Yolcu ise, "Benim çocuklarım ciddi şekilde tehdit ve baskı altındalar. Karşı taraf 2 amcamı bıçakladı. Benim 21 yıl çektiğim çileyi rabbim biliyor. Bana mal varlıklarından vazgeçersem şikayetlerini geri çekeceklerine dair haber yolluyorlar. Ben 15 yaşında bir çocukken beni tanımadığım bir adama gelin verdiler.

Evin içerisinde sürekli kavga, gürültü, kaos vardı. Ben darbedildiğimden dolayı bir bebeğimi kaybettim. Beni böyle bir hayata mahküm ettiler, bu benim suçum mu? Ailem de bunları biliyordu. Bütün evin sorumluluğu bendeydi. Eşim gezer, tozar içerdi, evle ilgilenmezdi, her gece dışardaydı. Eşim yıllardır beni aldatıyordu. Bu kadın nasıl abimize tahammül ediyor diyenlerde müştekilerdi. Beni sahipsiz bıraktılar, bu benim mi suçum? Bizim hayatımızdan yüzlerce kadın gelip geçti" dedi.

"EŞİM O GÜN BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN ANT İÇMİŞTİ"

Savunmasının devamında Necibe Yolcu, "Eşim benim site bahçesinde yürümeme bile izin vermezdi. Ben otizmli çocuğum için çok mücadele ettim. Benim çektiklerimi evlatlarım yaşamasın okusunlar diye kendimi mahvettim. Kocamı da çok seviyordum. Onu düzeltmek için de çok mücadele ettim. Benim otizmli oğlum her akşam dayak yiyordu. Ben kan kustum. Benim kızlarım anne boşan diye bana yalvarıyorlardı. Ben evlatlarıma asla kızgın değilim, onların nasıl bir baskı altında olduklarını biliyorum. Benim tek şahidim Allah sonra büyük kızım o da zaten ilk ifadesinde doğruları anlattı. Eşim beni o gün öldürmek için ant içmişti. Ben bütün hayatımı 4 evladıma adamıştım. Onlar için mücadele etmeye devam edeceğim. Çok üzgünüm. Benim 21 yılım bir daha gelmeyecek. Ben kendi canımı kurtardığım için beni suçlu buluyorlar. Keşke ben ölseydim. Benim eşim bir defa öldü, ben 10 aydır her gün ölüyorum. Beni bir eve kilitleyin ama evlatlarımla olayım. Yemin ederim benim bir suçum günahım yok. Benim neler çektiğimi bilemezsiniz. Ben hak etmediğin şeyleri yaşadım. Tahliyemi beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM DA ERKENDEN EVLENDİRİLECEK"

Karar öncesi son sözü sorulan Yolcu, "Beni çocuklarımın başına gönderin. Çocuklarım da erkenden evlendirilecek, okulu bırakmışlar. Benim hayatım karardı, onların hayatı kararmasın. Otizmli çocuğumu onların vicdanına bırakmayın" dedi.

Mahkeme Necibe Yolcu'nun 'Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 20 yıl hapsine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Necibe Yolcu ile Yılmaz Yolcu'nun evli oldukları, 26 Şubat 2023'te sanığın kendisini aldattığından şüphelendiği maktulü arayarak eve çağırdığı belirtildi. İkili arasına mutfakta münakaşa yaşadıkları, sözlü ve fiziki saldırısı sonrası sanığın, eline geçirdiği bıçakla Yılmaz Yolcu'yu öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanık Necibe Yolcu'nun "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.