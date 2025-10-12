Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı

Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı
12.10.2025 02:49
Manisa'da tartışma sonucunda eşi Hasibe Aybar'ı tüfekle vuran Adıgüzel Aybar gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde gece yarısı korkunç bir olay yaşandı.

Eşini tüfekle vurarak katletti

EŞİNİ TÜFEKLE VURDU

Olay, gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçim sıkıntısı yaşayan Adıgüzel Aybar (50), bu nedenle yaşanan tartışma sırasında eşi Hasibe Aybar'a (34) tüfekle ateş etti. Boynundan vurulan Aybar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşini tüfekle vurarak katletti

GENÇ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Hasibe Aybar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesi Hasibe Aybar, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CANİ KOCA GÖZALTINDA

Polis, Adıgüzel Aybar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika

Eşini Tüfekle Vuran Adam Gözaltına Alındı
