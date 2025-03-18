Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan Şişli'ye Ziyaret - Son Dakika
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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan Şişli'ye Ziyaret

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

18.03.2025 13:55  Güncelleme: 14:02
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(İSTANBUL) - Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Wulff, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin bugüne kadar olduğundan çok daha fazla geliştirilebilir bir noktada olduğunu belirterek, "Birkaç hafta içinde göreve başlayacak olan yeni Alman Hükümeti'nin Türkiye'nin potansiyeline özel bir önem vereceğini umuyorum" dedi. Şahan ise görüşmede İstanbul'un merkez ilçesi ve finans merkezi olması açısından Şişli'nin önemini, potansiyelini aktardığını belirterek, "Almanya ve Türkiye ilişkileri, şehirlerin birbirleriyle deneyim paylaşımları bu anlamda çok değerli ve önemli" ifadelerini kullandı.

Almanya Federal Cumhuriyeti 10. Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Şişli Belediye Başkanlığı hizmet binasında gerçekleşen ziyarete, 18. Dönem Federal Alman Milletvekili Özcan Mutlu da eşlik etti. İkili görüşmede, Türkiye ile Avrupa Birliği sürecine dair kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Ayrıca, 'kardeş belediye' protokolü imzalayan Şişli ve Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyeleri'nin yürüttüğü ortak projeler görüşmede ele alındı.

Wulff, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Şişli Belediyesi ile Charlottenburg Wilmersdorf Belediyesi arasındaki geçen Aralık ayında imzalanan kardeş şehir protokolünün ikili ilişkiler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

Wulff: Avrupa için üretimin Türkiye'ye taşınması çok mantıklı

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Wulff, "Almanya ve Türkiye arasındaki karşılıklı ilişkiler bugüne kadar olduğundan çok daha fazla geliştirilebilir. Bu nedenle birkaç hafta içinde göreve başlayacak yeni Alman Hükümeti'nin Türkiye'nin potansiyeline özel önem vereceğini umuyorum. Tedarik zincirlerinde, Asya'dan gelen rotalarda giderek daha fazla sorun yaşıyoruz, Avrupa için üretimin Türkiye'ye taşınması çok mantıklı. Avrupa'ya yakınsınız, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği var ve Türkiye şu anda Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir merkez konumunda. Bu potansiyeli hayata geçirmek için Alman ve Türk şirketleri arasında daha fazla işbirliği görmek isterim çünkü Türkler ve Almanlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar ve seviyorlar. Dünyada vatandaşları arasında Türkiye ve Almanya kadar çok temasta olan iki ülke yok denecek kadar azdır. Bu da benim için kişisel olarak büyük bir anlam taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şahan: Şehirlerin birbirleriyle deneyim paylaşımları çok değerli

Wulff'u Şişli'de ağırlamanın çok değerli olduğunu kaydeden Şahan ise iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü projelerle daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şahan, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Hem Charlotenburg-Wilmersdorf Belediyesi ile olan kardeş belediyecilik projelerimizi değerlendirdik hem de genel konjonktürü konuştuk. Şişli'nin önemini anlattık. Şişli'nin özellikle İstanbul'un merkez ilçesi olması, finans merkezi olması ve bu anlamdaki rolü ve potansiyelinden bahsettik. Kendilerine teşekkür ederiz. Almanya ve Türkiye ilişkileri, şehirlerin birbirleriyle deneyim paylaşımları çok değerli ve önemli."

İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Resul Emrah Şahan, Christian Wulff, Yerel Yönetim, Diplomasi, Politika, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan Şişli'ye Ziyaret - Son Dakika

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