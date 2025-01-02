Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe'nin cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri ve eski bakanlar katıldı. Nahit Menteşe'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber-Kamera: Taha AYHAN-Celal ATAYAL/ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Eski Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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